Latin AMAs 2024: ¿Quiénes serán los presentadores de los premios?

La noche del próximo jueves 25 de abril de 2024, el escenario del MGM de las Vegas, Nevada, nuevamente brillará, esta vez con la presencia de los casi 76 artistas latinos que compiten por llevarse un galardón en los Latin American Music Awards 2024, bajo el lema ‘We speak música’.

La ceremonia de premiación, se transmitirá en vivo a través de las señales de Univisión, Unimás, Galavisión y Vix desde las 4:00 pm PT, desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y rendirá homenajes especiales a personalidades como Banda MS, Ricardo Montaner, quienes recibirán el Latin AMA Legacy, y Yandel con el Latin AMA Pioneer.

Pero la velada se iluminará no solo con la presencia de los artistas, sino con la belleza y la experiencia de unos grandes y talentosos conductores, y aquí te contamos quienes serán.

Latin AMAs 2024: Lo que debes saber sobre sus presentadores oficiales

Alejandra Espinoza

La actriz y presentadora nacida en Tijuana, México será la primera vez que conduzca los Latin AMAs 2024. Ella que con su voz enamoró a toda la audiencia de ¿Quién es la Máscara?, ahora podrá endulzar con su voz los Latín American Music Awards.

“Estoy contenta. Estoy, de verdad, que emocionada. Estaba loca por poder decirlo y la gente me escribía en las redes: ‘¿Cuándo te vamos a ver en televisión?’ Yo que no podía decirles, pero estoy muy contenta, de verdad. La música es una de las cosas que más me gusta y siempre mi carrera, gracias a Dios, se ha visto vinculada con la música y digo yo: ‘¿Qué más puedo pedir?’”, contó Alejandra, de acuerdo con el portal Mamaslatinas.

Alejandra anexó que se sentía muy contenta de compartir otra vez con Thalía y con Carlos Ponce, luego de su retiro de la actuación.

“Yo estoy feliz, en serio. Lo que ven en televisión es solamente un pedacito, pero realmente antes de eso es un proceso de reuniones, de ensayos, de organización de segmentos, de todo que nos toca vivir a los conductores. Se agradece mucho el tener la oportunidad de convivir en ese momento de ese proceso con personas agradables, con personas que sabes que la vas a pasar bien, que son divertidos”.

La talentosa mujer también señaló que los Latin AMAs 2024 serán una noche muy alegre y divertida, en la que todos podrán disfrutar de cantar la música que se esta escuchando en todos lados.

“Pueden esperar divertirse, pueden esperar cantar. Si te pones a ver la lista de todos los nominados, no hay ni a quién irle. En general, todas las categorías son fabulosas. Todas las personas que están nominadas son fabulosas y yo creo que lo que vamos a ver en el escenario va a ser un reflejo de eso y para todo el mundo, también. Vamos a poder escuchar y ver música que nos gusta a todos, va a haber un poco para cada uno y vamos a disfrutarlo, vamos a cantar todo lo que aparezca en el escenario”, finalizó.

Carlos Ponce

Conocido por su carrera musical y actoral, Carlos Ponce será uno de los conductores de los Latín American Music Awards 2024.

De acuerdo con Univisión, el puertorriqueño comenzó su carrera como actor a la corta edad de seis años, misma que puso en pausa para continuar con sus estudios. A inicios de la década los 1990 retomó su carrera y obtuvo un contrato musical con Emilio Estefan Jr. y Kike Santander, que lo llevó a lanzar su primer disco homónimo en 1998, sumando, hasta la fecha, alrededor de una docena de producciones musicales que se han logrado posicionar en el gusto del público.

A la par, Carlos Ponce siguió con su carrera en la actuación, que lo llevó a participar en grandes producciones como “Beverly Hills 90210”, “Dos Hogares”, “Luis Miguel: La Serie, entre muchas más”.

Thalía

La cantante y actriz mexicana será host por primera ocasión de los Latín American Music Awards. La protagonista de famosas telenovelas como “Marimar” y “María la del Barrio” regresa a los escenarios, pero en esta ocasión en su faceta como presentadora, demostrando que no solo es actriz, cantautora, influencer, empresaria y diseñadora de modas.

Thalía comenzó a muy temprana edad una prolífica carrera que dio inicio en la década de los 80 con su debut en el grupo infantil llamado “Din-Din” y en 1986 se integró a la banda “Timbiriche”.

En 1990, tras despedirse de la agrupación, la mexicana lanzó su primer álbum como solista y el resto es historia, pues su talento y carisma la colocaron como una de las favoritas del público y la llevaron a grabar más de una docena de discos de estudio, así como ha protagonizado grandes melodramas que se han convertido en un referente mundial.

Cuando fue llamada a ser parte de la ceremonia, mucho se especulo sobre las condiciones de la cantante para hacer parte de la conducción. Rumores se escucharon de que además de la cuantiosa suma que pidió por su participación, la bella mejicana pidió el respaldo para la nueva etapa de su carrera como cantante, interpretando música regional mexicana, según Publimetro.

Pese a todo la polémica sus seguidores no dejaron de demostrar su afecto a la actriz y cantante a través de las redes sociales: “Eso es todo lo mejor, la reina y leyenda de la música y pop latino”, “Wow!!! Ojalá nos cante en vivo y directo”, “Thalía merece el premio A LA EXCELENCIA por su trayectoria, y también ser nominada”, son algunos de las expresiones en sus redes sociales.

