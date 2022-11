LaSirena69: Entre el cine para adultos, el reguetón y la feria de arte más importante del mundo

Antonella Alonso es conocida en el cine para adultos como LaSirena69, industria en la que la joven venezolana se ha hecho un nombre gracias a su innegable carisma que ha sabido llevar más allá de los lentes de las cámaras para enfocarse en otros proyectos como la música, e incluso el arte, fijando la mirada en la feria más importante del mundo; Art Basel, en la ciudad de Miami.

Una vida más allá del cine para adultos

Con un background en publicidad y mercadeo, Antonella Alonso, de 32 años de edad, ha sabido entender que, por más que le guste, no todo es el cine para adultos, donde ya se ha hecho con diferentes premios y es una de las figuras más reconocidas, por lo que ha expandido sus talentos a otras áreas como la música e incluso el arte, demostrando su pasión por la fotografía a través de su cuenta de Instagram, que además de imágenes cargadas de erotismo, cuenta también con llamativos retratos de Los Ángeles, ciudad donde reside.

Y es que además de esto, Alonso, sobrina de la actriz y cantante cubano-venezolana María Conchita Alonso, ya tiene una consolidada carrera como modelo, influenciadora en redes sociales con millones de seguidores, y figura de videos musicales de actos como el cantante Danny Ocean, esto sin dejar a un lado su pasión por la música urbana, que la ha llevado a prepararse para convertirse en DJ, contando actualmente con presentaciones constantes en Miami, Los Ángeles y Puerto Rico.

En entrevista con el diario El Estímulo, en su sección UB, la carismática venezolana no dudó en revelar su gusto por la música, en especial urbana: “Amo el reguetón y este año empecé a meterle a eso, a tomar clases de dj. He estado haciendo fiestas. Es algo que me gusta hacer y obviamente quiero sacarle más provecho y empezar a irme a algo más mainstream, a hacer otras cosas fuera del porno. Estoy justamente ahora en Puerto Rico porque tengo tres toques.” Aseguró Antonella.

Alma de artista

LaSirena69 nunca se ha mantenido alejada de sus inclinaciones artísticas. Recientemente la chica tuvo una concurrida exposición en la ciudad de Los Ángeles, en donde vendió algunas fotos profesionales con un éxito rotundo, lo que suponemos le habría dado pie a aventurarse a la feria de arte más importante del mundo, el Art Basel en Miami, Florida, que se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre en Miami Beach, con asistencia de celebridades e importantes figuras de la cultura pop.

En marco de esta importante feria de arte ocurren diferentes encuentros artísticos en la ciudad y es allí en donde veremos a LaSirena69 mostrar una nueva exposición fotográfica en el espacio Up 2 Something Studios, donde estaría mostrando 8 fotos enmarcadas: 4 digitales, y 4 en film, y además planea una sesión de “body paint” inspirada en los colores de su mascota, una gata que lleva por nombre “Salma”.