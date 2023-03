Muere repentinamente actor de John Wick y The Wire ¿Qué le pasó a Lance Reddick?

Lance Reddick, el talentoso actor conocido por su trabajo en la popular serie de televisión “The Wire” y en la franquicia cinematográfica “John Wick”, ha fallecido a los 60 años. Según confirmó su representante a E! News, Reddick murió por causas naturales en su hogar de Studio City, California, en la mañana del 17 de marzo.

“Siempre he tenido un gran respeto por la actuación y por el arte en general. Creo que es una forma de expresión muy poderosa y una manera de conectarse con la gente. Si puedo hacer una diferencia en la vida de alguien a través de mi trabajo como actor, entonces siento que he cumplido mi propósito”, dijo el actor poco antes de su repentina muerte.

De qué murió Lance Reddick

La noticia la dio el portal TMZ citando fuentes policiales que le informaron que “el cuerpo de Lance fue descubierto en su casa de Studio City el viernes por la mañana alrededor de las 9:30 AM. Su causa de muerte no está clara, pero nuestras fuentes policiales dicen que parece ser natural”. Luego se pronunció su representante.

La noticia del fallecimiento de Reddick ha conmocionado al mundo del entretenimiento, especialmente a los fans de la saga de acción “John Wick”, en la que el actor interpretó el papel del conserje del Hotel Continental Charon. Su presencia en la pantalla grande y pequeña fue innegable, y su talento y dedicación siempre fueron altamente apreciados por sus seguidores.

De hecho, el actor estaba promocionando su última película, “John Wick: Capítulo 4”, que llegará a los cines el 24 de marzo. Tenía al menos una entrevista pautada para la semana que viene con the Kelly Clarkson Show.

Play

Charon | Best Scenes from the John Wick Movies READ: There is a delay with the audio in this video, so please put that into consideration. I didn’t have the storage to export at 4K 60FPS Got this idea by the guy who posted Winston scenes (Movie Scenes). It took hours to get scenes and then put them in order and of course, the… 2021-04-08T01:54:04Z

Aunque Reddick no pudo asistir al estreno de “John Wick: Capítulo 4” en Nueva York el 15 de marzo, compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram el mismo día. En el video, el actor estaba rodeado de un grupo de perros, un animal al que siempre mostró gran amor y pasión. Reddick cantaba “And the beat goes on” mientras paseaba por su casa con los perros ladrando de fondo. Ahora, ese video se ha convertido en una emotiva despedida para sus seguidores.

Lance Reddick será recordado por su gran talento y dedicación en el mundo del entretenimiento. Su trabajo en “The Wire” y en la saga “John Wick” fueron definitivamente dos de sus mayores logros, pero su presencia en otras películas y series siempre fue memorable. Su legado y su huella en la industria del entretenimiento serán recordados por mucho tiempo.

Quién fue Lance Reddick

Nacido en Baltimore, Maryland, el 31 de diciembre de 1962, Reddick comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento en los años 90, trabajando en varias producciones teatrales en Nueva York. Sin embargo, no fue hasta el año 2002 cuando se dio a conocer al público con su papel en la exitosa serie de televisión “The Wire” de la cadena de cable HBO.

En “The Wire”, Reddick interpretó el papel del teniente Cedric Daniels, un personaje que se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia. Su actuación fue tan impresionante que le valió varias nominaciones a los premios Screen Actors Guild Awards y a los premios NAACP Image Awards. Gracias a su gran actuación en esta serie, Reddick comenzó a ser reconocido como uno de los actores más talentosos de su generación.

En los años siguientes, Reddick trabajó en varias películas y series de televisión, incluyendo “Oz”, “Lost” y “Fringe”. En 2014, se unió al elenco de la exitosa saga de acción “John Wick”, en la que interpretó el papel del conserje del Hotel Continental Charon. Su actuación en esta saga fue ampliamente elogiada por la crítica y sus seguidores.

Además de su trabajo en la pantalla grande y pequeña, Reddick también prestó su voz para varios personajes en videojuegos, incluyendo “Destiny” y “Horizon Zero Dawn”. Su voz profunda y distintiva le valió un gran reconocimiento en la industria de los videojuegos.

Pero Reddick no sólo era un actor talentoso, también era un gran amante de la música. En 2017, lanzó su primer EP de música electrónica, titulado “Contemplations & Remembrances”. Este EP fue muy bien recibido por la crítica y demostró la versatilidad artística de Reddick.

Los trabajos pendientes

Antes de morir Lance Reddick había completado tres proyectos que llegarán al público entre este año y 2024. Se trata de la serie de Percy Jackson, el personaje de los libros de Rick Riordan, en la que interpretó al Dios Zeus.

También dejó terminadas Shirley, sobre la historia de Shirley Chisholm, la primera congresista afroamericana, y “Ballerina”, protagonizada por la cubana Ana de Armas, ambientada en el universo de John Wick.

Además, estaba en plena filmación de “The Caine Mutiny Court-Martial” con Kiefer Sutherland.