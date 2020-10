La India asegura que Juan Gabriel y ella fueron “hijos del desprecio”: ¿Por qué?

Para nadie es un secreto que la India y el fallecido cantante Juan Gabriel tuvieron una relación muy cercana, hasta el punto que incluso el Divo de Juárez le propuso en una ocasión a su gran amiga que tuvieran un hijo juntos.

Y ahora, cuando han pasado ya más de cuatro años de la muerte del intérprete de “El Noa Noa”, la salsera reveló que al igual que ocurrió con el mexicano y otros famosos, ella quisiera hacer una serie biográfica sobre su vida, para mostrar detalles que el público no conoce.

“Celia [Cruz] tuvo su serie, Juan Gabriel también y ahora, más que nunca, es necesario que yo lo haga”, le dijo la India a People en español, mientras recordó que más allá de la bonita amistad que la unía con el mexicano, tenían muchos puntos en común sobre su historia de vida.

La India destacó especialmente, que tanto su amigo como ella tuvieron que lidiar con padres que en ciertos momentos los rechazaron y les dieron la espalda.

“Me identificaba mucho con él. Juan Gabriel y yo fuimos hijos del desprecio”, comentó la intérprete de “Mi mayor venganza”. “Fue hasta encontrar la música que nos dimos a querer con un público y nos sentíamos tan felices de poder estar en un escenario”.

Y sobre una evential serie sobre su vida, la cantante de 51 años mencionó que sería un recuento de sus momentos más importantes en la búsqueda del éxito en la música.

“Todo lo que tuve que sufrir para llegar hasta donde estoy”, es lo que quisiera contar la artista en su proyecto, con una meta en mente: “inspirar a muchas niñas y mujeres alrededor del mundo (para que) luchen por sus sueños”.

La India agregó: “Es un sueño hacerlo; poner en pantalla mi vida… Viví muchos engaños”.

Y abriendo su corazón, la cantante también recalcó que su vida no fue precisamente miel sobre hojuelas y de una u otra manera tiene la misión de mostrarse como un ejemplo para otros latinos que pasan por dificultades y obstáculos que los frenan, incluso por parte de sus seres queridos.

“Fui hija del desprecio con mi propia sangre. Me hice famosa solita, tan jovencita. Se me dijo que no iba a lograr hacer nada, no iba a hacer nada, no iba para ningún lado cantando”, reiteró la India.

La puertorriqueña también anunció que este próximo sábado 24 de octubre participará en un evento en honor a la fallecida Celia Cruz, quien fue su mentora, que tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico.

El evento India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz se transmitirá a las 8:00 de la noche en el sitio online lamusica.com.

“Celia era una mujer que tenía una energía tan positiva, tan llena de luz y de amor. Era una persona que nos contagiaba con su dulzura, con su ‘azúcar’. Ella me enseñaba mucho… Yo nada más me dejaba guiar de esa reina, que fue una maestra”, concluyó la cantante



