La Casa de los Famosos: ¿Por qué Gaby Spanic salvó a Celia Lora?

En una semana llena de mucha tensión en “La Casa de los Famosos”, Gaby Spanic tuvo la difícil decisión de salvar a un participante en peligro de eliminación. Por primera vez, cinco personalidades fueron nominadas a las eliminaciones, pero solo una de ella saldrá definitivamente de la competencia.

Spanic fue seleccionada como la “líder de la semana”, lo que le otorgó beneficios como estar exenta de ser nominada a las eliminaciones, una habitación privada y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros que están en peligro de eliminación.

A diferencia de otros líderes en “La Casa de los Famosos”, la actriz venezolana fue la primera líder en tener que salvar a uno de sus colegas en un grupo de cinco personalidades en peligro de eliminación y no normalmente en un grupo de tres nominados, como generalmente son las rondas de eliminaciones.

Si bien es cierto que Gaby Spanic y Alicia Machado tienen una gran hermandad que se remonta a sus inicios en la industria del entretenimiento, Spanic en esta ocasión decidió salvar a otra famosa que estaba en peligro de eliminación.

Contra todo pronóstico, la actriz venezolana salvó a la estrella Celia Lora, dejando boquiabiertos al resto de sus compañeros por no haber salvado a su compatriota Alicia Machado.

“Es una persona que públicamente podría ser la más vulnerable o la más débil, una persona que desde que llegué a la casa se ha portado muy bien conmigo y yo creo que sería lo justo salvar a esa persona que no ha sido tan vista y expuesta afuera. Decidí salvar a la más débil ante el público y esa es Celia”, puntualizó Gaby Spanic al salvar a su compañera de origen mexicano.





Play



Gaby Spanic tiene que salvar a alguien de la nominacion. La Casa de los Famosos: Gaby toma la decisión de salvar de la nominacion a Celia y no a los que considera sus hermanos. #lacasadelosfamosos #lcdlf 2021-09-18T01:21:19Z

Alicia Machado se sintió traicionada por la decisión de Gaby Spanic





Play



Alicia Machado sobre la decisión de Gaby Spanic. La Casa de los Famosos: Pablo Montero y Cristina Eustace hablan con Alicia. #lacasadelosfamosos #lcdlf 2021-09-18T02:42:13Z

La actriz venezolana Alicia Machado aseguró sentirse traicionada por la decisión de Gaby Spanic de salvar a Celia Lora en lugar de ella, con quien ha mantenido una consolidada amistad desde hace varios años.

“Se supone que habíamos hecho como un acuerdo de apoyarnos como mamás, pero no tengo nada que hablar (con ella). Se me puedo notar que estoy sentida, pero no pasa nada; tengo derecho a sentirme así”, confesó Machado en una conversación con Pablo Montero al referirse a la drástica decisión de Spanic.

“Si me hubiera tocado a mí, yo la hubiera salvado a ella por una cuestión de acuerdo de mamás que tenemos, hemos pasado por cosas muy duras como mamás”, puntualizó la reina de belleza al reafirmar que ella sí salvaría a Spanic.

Conoce los pasos que debes a seguir para votar en “La Casa de los Famosos”

Ingresa a la sección de votación de “La Casa de los Famosos” en el sitio web de Telemundo, selecciona la fotografía del participante que deseas eliminar y pulsa el botón de votar.

Puedes votar cincuenta veces al día, ya sea por un mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de eliminación.

Si deseas votar, debes hacerlo exclusivamente a través del sitio web de Telemundo para que tu voto sea totalizado por la producción del reality show.

Semana a semana, el proceso de votación y eliminación es el mismo, por lo que debes seguir los mismos pasos para votar por las diversas personalidades que estarán en peligro de eliminación.

Conoce las reglas para votar en “La Casa de los Famosos”