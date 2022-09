Labor Day 2022: Frases para compartir

Hoy es el Día del Trabajo o Labor Day, día en el que se homenajea a la clase trabajadora de hombres y mujeres que con su gran responsabilidad y entereza, son artífices del desarrollo de nuestro país.

A ellos que trabajan en oficinas, en empresas, en el campo, en obras y demás, y también para aquellos que en razón de la pandemia ahora laboran desde casa, les traemos unas calurosas y reconocedoras frases en el Día del Trabajo, para decirles que no importa el oficio que desempeñes, siéntete orgulloso de realizarlo, valóralo y date cuenta de la importancia y del privilegio de tenerlo en tiempos en que muchos carecen de el.

Labor Day 2022 es el lunes 5 de septiembre

A continuación te dejamos 20 frases para compartir en el Día del Trabajo o Labor Day.

★ “El trabajo sin amor es esclavitud” – (Madre Teresa de Calcuta).

★ “Al celebrar el Día del Trabajo, honramos a los hombres y mujeres que lucharon incansablemente por los derechos de los trabajadores, que son tan críticos para nuestra fuerte y exitosa fuerza laboral” – Elizabeth Esty

★ “Cuando el trabajo es un placer la vida es bella. Pero cuando nos es impuesto la vida es una esclavitud”. (Máximo Gorki)

★ “El trabajo no es una desgracia; la desgracia es la ociosidad”. – Proverbio griego

★ “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. (Confucio)

★ “El trabajo no es para ganar dinero; se trabaja para justificar la vida”. – Marc Chagall

★ “Un hombre no es pobre por el hecho de no tener nada, sino cuando no trabaja”. (Montesquieu)

★ “Cien veces al día, me recuerdo que mi vida interior y exterior depende del trabajo de otros hombres, vivos y muertos, y que debo esforzarme para dar en la misma medida que he recibido y sigo recibiendo”. – Albert Einstein

★ “Puede considerarse bienaventurado y no pedir mayor felicidad el hombre que ha encontrado su trabajo”. (Thomas Carlyle)

★ “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Si no ha encontrado todavía algo que ame, siga buscando. No se conforme. Al igual que los asuntos del corazón, sabrá cuando lo encuentre”. (Steve Jobs)

★ “Nuestro trabajo nos preserva de tres grandes males: el cansancio, el vicio y la necesidad”. – Voltaire

★ “Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa”. (Simone de Beauvoir)

★ “Ningún trabajo es insignificante. Todo trabajo que eleva a la humanidad tiene dignidad e importancia y debe ser emprendido con minuciosa excelencia”. – Martin Luther King, Jr.

★ “El éxito no es un accidente. Es el trabajo duro, la perseverancia, el aprendizaje, el estudio, el sacrificio y sobre todo, el amor por lo que haces o aprendes a hacer”. – Pelé

★ “Lo que mueve al mundo no son los potentes brazos de los héroes, sino la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honrado”. (Hellen Keller)

★ “El pan más sabroso y la comodidad más agradable son los que se ganan con el propio sudor”. (Cesare Cantù)

★ “Si respetas la importancia de tu trabajo, éste te devolverá, probablemente, el favor”. (Joseph Turner)

★ “Sin trabajo, toda la vida se pudre. Pero cuando el trabajo es sin alma, la vida se ahoga y muere”. (Albert Camus).

★ “La calidad de vida de una persona está en proporción directa con su compromiso con la excelencia, sin importar el campo de trabajo elegido”. –Vince Lombardi

★ “El empleo es el médico de la naturaleza, y es esencial para la felicidad humana”.– Galen

¿En dónde se celebra Labor Day?

Otros de los lugares que se unen a Estados Unidos para celebrar el ‘Día del Trabajo’ son: Canadá, Puerto Rico, Zona del Canal, Islas Vírgenes, Samoa Americana y la Isla de Guam.

¿Puedo vestirme de blanco después del Día del Trabajo?

Vestirse de blanco después del Día del Trabajo se ha considerado durante mucho tiempo un paso en falso en la moda. Sin embargo, nadie está seguro de dónde vino la regla de que “no se puede vestir de blanco después del Día del Trabajo”.

Algunos historiadores de la moda dicen que fue puro esnobismo clasista, un acto social más establecido por los nuevos ricos estadounidenses como una forma de denotar fácilmente quién era rico y quién no, porque las personas con menos dinero no podían permitirse ropa de temporada. Otros dicen que no usar blanco después del Día del Trabajo simplemente se debió a que el Día del Trabajo marcaba el final del verano y tradicionalmente se pensaba que el blanco era una prenda de verano. A medida que el clima se volvió más frío, la gente comenzó a preferir la ropa más oscura, como suéteres grises y trajes azul marino oscuro.

De cualquier manera, a pesar de lo que puedan decir los críticos de la moda, no es una regla estricta, por lo que en 2021 no hay razón para no usar su ropa blanca favorita en el otoño.

