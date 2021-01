ELENCO – “La Suerte de Loli”: Conoce a los actores y sus personajes [FOTOS]

“La Suerte de Loli” se estrena hoy, martes 26 de enero de 2021 en Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este. La serie cuenta con un elenco encabezado por la actriz mexicana Silvia Navarro.

La serie se centra en la historia de Loli Aguilar (Navarro), “una mujer independiente y exitosa productora ejecutiva que trabaja en Global Radio Group, la cadena de radio número uno en la Costa Oeste de Estados Unidos. Mientras la carrera de Loli va en ascenso, su vida amorosa pasa a segundo plano ya que ella disfruta de su libertad y de su vida sin compromisos. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Mariana (Bracamontes), su mejor amiga, fallece y le deja todo a Loli, incluyendo a sus dos hijos. La noticia toma a todos por sorpresa y especialmente a Loli, quien siente que es la persona menos indicada para esa tarea. Loli tendrá que enfrentar su nueva realidad y aprender de golpe que el trabajo no lo es todo en la vida, y descubrir que el verdadero significado del éxito es la familia y el amor”.

“La Suerte de Loli” se grabó en su totalidad en la ciudad de Miami en medio del confinamiento que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19.

Mira el tráiler oficial de La Suerte De Loli | TelemundoVideo oficial de Telemundo. Telemundo presenta a Loli, una mujer profesional que tendrá que enfrentar el mayor de los retos. Te esperamos en La Suerte de Loli, el martes 26 de enero a las 9pm/8c por Telemundo. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/TelemundoYTChannel Telemundo App ¡Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar… 2020-12-16T14:59:48Z

La nueva apuesta televisiva de Telemundo será transmitida de lunes a viernes a las 9:00 PM, Hora del Este.

Conoce a los actores y personajes de “La Suerte de Loli” de Telemundo

Silvia Navarro es Loli

Loli es “la productora estrella de Global Radio, una conocida estación de radio en la costa oeste de los Estados Unidos. Es adicta al trabajo y una soltera empedernida. Tiene muy claro lo quiere y le gusta tener todo bajo control. No está en sus planes formar una familia, ni tener una pareja fija. Para ella las relaciones de pareja traen dolor e incertidumbre y solo quitan tiempo y energía. En el plano laboral es admirada, intimidante, dominante, metódica y exigente, pero en el personal es divertida, sexy y no tiene filtro con sus amigos y gente cercana”.

Jacky Bracamontes es Mariana

Mariana es “la mejor amiga de Loli y son como hermanas. De carácter apacible y noble, siempre fue soñadora e inocente. Su sueño era tener la familia perfecta, pero las cosas no le salieron como quiso y ahora es madre soltera de dos niños. Siempre ha estado bajo el escrutinio de su madre Norita, quien no aprueba su decisión de ser madre de esa manera y su hermano Bruno no es de mucho apoyo, por la vida desorganizada que él lleva. Madre amorosa y ejemplar, Mariana es capaz de hacer todo por sus hijos”.

Osvaldo Benavides es Rafael

Rafael es “es un hombre amoroso, sensible y familiar. Es un ejecutivo exitoso e innovador que aparece repentinamente en la vida de Loli primero como ligue y luego como rival. Por cosas del azar, Rafael y Loli se conocen en un bar y éste queda completamente cautivado por ella. Rafael no deja de pensar en ella y para Loli tampoco él le es indiferente. Rafael está casado con Paulina, con quien tiene una hija a quien adora y con quien tiene una fuerte y cercana relación, pero su matrimonio no es lo que parece y está distanciado de su esposa Paulina”.

Gaby Espino es Paulina

Paulina es “una mujer muy exitosa, influencer y escritora sobre temas de pareja y de familia. Hacia afuera lleva una vida perfecta, para avalar los consejos y principios que pregona. Pero por el otro lado, su vida no es lo que parece. Es la esposa de Rafael y madre de Jessica. Ella tratará de manipular la situación de que Rafael quiere separarse, no solo porque le afecta su imagen de influencer, sino porque no lo quiere dejar ir.”

Joaquín Ferreira es Octavio

Joaquín es “un hombre encantador y extrovertido. Su carisma le ha abierto las puertas para convertirse en un exitoso empresario. Empezó desde abajo y ha trabajado mucho, escalando poco a poco, para hoy convertirse en una referencia obligada en la vida nocturna de Los Ángeles”.

Gisella Aboumrad es Rox

Rox es “la estrella de Global Radio y cuenta con todo el apoyo de sus amigos y colegas Loli y Matías. Tiene un carisma y una picardía que la han hecho conectar con millones de radioescuchas. Es de figura robusta y más que esconderla, la presume. Por eso se ha convertido en un ejemplo para todo tipo de mujeres de la comunidad latina”.

Christian Chávez es Matías

Matías es “el asistente de Loli y todólogo de Global Radio. Divertido y carismático, Matías es el brazo derecho de Loli y quien la apoya en todo incondicionalmente. Es abiertamente gay y odia los estereotipos, por eso es un hombre auténtico, único en su estilo y personalidad. Está cansado de darlo todo y no ser reconocido, por eso hoy está pasando una mala racha en su matrimonio con Arturo y también se cuestiona que Loli no le dé más crédito por todo lo que él le resuelve”.

Mariana Seoane es Melissa

Melissa es una mujer “de aspecto exagerado y siempre súper arreglada, Melissa quiere mantener esa imagen ostentosa que alguna vez le correspondió, pero que hoy es pura apariencia, porque detrás de todos esos lujos que usa, la realidad es que su familia está en la ruina. Acompaña a su esposo Bruno en cuanto negocio se le ocurre, con la esperanza de salir del hoyo y volver a su vida de antes y que éste le complazca en todos sus caprichos”.