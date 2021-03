ELENCO – “La hija del Embajador”: Conoce a los actores y sus personajes [FOTOS]

“La Hija del Embajador” se estrena hoy, martes 2 de marzo de 2021 en Univision a las 10:00 PM, Hora del Este. La serie televisiva es protagonizada por Neslihan Atagül y Engin Akyürek.

La trama de “La Hija del Embajador” se centra en la historia de Nare, la hija de un importante diplomático, y Sancar, un chico pobre, y su romance, que comienza en la infancia. Después de reunirse en Bodrum un verano, durante los siguientes doce años, los dos sólo se ven durante dos días durante las vacaciones de verano, pero se escriben todos los días. Pasan los años y se encuentran separados debido a las presiones familiares y otros eventos tumultuosos.

La nueva apuesta dramática de Univision fue producida por O3 Medya, dirigida por Emre Kabakuşak y escrita por Ayşe Ferda Eryılmaz y Sedef Nehir Erdem.

La Hija del Embajador | Promo 2 | Univision

Conoce a los actores y personajes de “La Hija del Embajador” de Univision:

Neslihan Atagül es Nare Çelebi

La hija de un embajador. Nacida en Islandia, ciudadana del mundo que creció en Oslo, Tokio, Ciudad del Cabo y Ottowa.

Ella siempre amó a Sancar, siempre cargó con el dolor de ser abandonada por él; Vive solo para su hija.

Nare es un guerrera; muy decidida, muy fuerte, muy inteligente, un personaje testarudo que hace lo que quiere cuando se lo propone.

Engin Akyürek es Sancar Efeoğlu

El hijo de un pobre leñador que trabajaba en los olivares del alcalde; un chico del pueblo que no ha visto otro lugar que Muğla.

Ahora ha comprado esos olivares donde su padre solía ser leñador, se ha hecho rico y vive en una mansión con su familia. Incluso se casó.

Pero él siempre estuvo enamorado de Nare, y lleva muy adentro el dolor de la traición de Nare, siempre escondió al pequeño niño del pueblo que fue apuñalado por la espalda y en lo mas profundo de su corazón.

Sancar es un joven valiente. Su ira y su compasión son fuertes, su alegría y su dolor son intensos; es un valiente joven plebeyo que tiene el corazon roto.

Uraz Kaygilaroglu es Gediz Işıklı

El hijo de una de las familias más antiguas de Muğla. Su padre era el alcalde de Muğla, ahora Gediz continúa con su legado; es el socio de Sancar y un hombre de negocios muy querido.

Cuando Nare regresó a Muğla con su hija, se enamoró de ella. ¡Pero Sancar era su mejor amigo!

Gediz es un bromista. Es divertido, pero cuando se enoja, puede destrozar el mundo.

Tulin Yazkan es Menekşe Efeoğlu

La esposa del recién casado Sancar. Siempre tuvo una historia contra la que tenía que luchar; el amor de la vida de su esposo ha vuelto.

Además de eso, la noche en que se casó, se entera de que tiene una hijastra. Menekşe es malvada. Sin embargo, ella parece un ángel.

Erdal Küçükkömürcü es Güven Çelebi

Es embajador, y también padre de Nare. Un hombre muy importante en el Parlamento Europeo. Pero tiene una adicción secreta, el juego. Esta adicción es la razón por la que presentó su hija a Akin. Si sus deudas fueran conocidas, perdería tanto su carrera como su honor.

El Sr. Çelebi es arrogante. Odia a los aldeanos y a la gente en general. Pero su personaje es muy débil, se ahoga entre sus adicciones y su arrogancia.

Erhan Alpay como Akin Vardarli

El hombre con el que Nare creció, el hombre que Nare conocía como hermano. Cuando su familia muy rica murió en un accidente, el amigo mas cercano de su padre se ocupo de el, el Sr. Embajador. Cuando creció y se dio cuenta de que el Sr. Embajador tenía los ojos puestos en la herencia de su familia, empezo a mirar a Nare.

Según sus planes, tendrá a Nare a su lado y entrará en política y tendrá mucho éxito cuando su dinero y la nobleza del Embajador se junten.

Akin es un sociópata narcisista. Violaba a Nare en el pasado, pero no se avergüenza en absoluto. No se hace responsable de nada de lo que hace; no tiene piedad de Sancar, que es su amigo, ni de Nare, con quien creció.

Gonca Cilasun es Halise Efeoglu

La madre de Sancar. Hace mucho tiempo trabajó de sirvienta en la casa del alcalde, pero ahora vive en la mansión Efeoglu.

Ella tiene una gran simpatía por Menekşe, que también proviene de un entorno pobre como ella. Odia a Nare, la hija del embajador.

Halisefe es una ignorante conservadora. Para ella todo está mal y todos, excepto su familia, son sus enemigos.