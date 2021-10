“La Casa de los Famosos”: Nominados – 15 de octubre: ¿Cómo votar?

Las nominadas de esta semana en “La Casa de los Famosos” fueron las actrices Verónica Montes y Gaby Spanic. Es la segunda vez que Spanic está en peligro de eliminación desde que la competencia televisiva dio inicio a través de la programación de Telemundo.

Por su parte, Montes se encuentra en peligro de eliminación en “La Casa de los Famosos” por tercera ocasión consecutiva. En rondas de eliminaciones anteriores, la actriz peruana fue salvada por sus compañeros.

Inicialmente, Alicia Machado formaba parte de las personalidades que se encuentran en peligro de eliminación durante esta semana. Sin embargo, la actriz venezolana fue salvada por Kevin Rentería, líder de la semana.

Las nominadas le pidieron al público que les permitan continuar en la competencia





En una breve intervención de un minuto de duración, Gaby Spanic y Verónica Montes expusieron sus razones para motivar al público a salvarlas para continuar en “La Casa de los Famosos”, uno de los programas de telerrealidad del momento en los Estados Unidos.

Pese a que ambas actrices desean continuar en la competencia de Telemundo, solo una de ellas podrá regresar a las instalaciones de “La Casa de los Famosos”.

“Soy una mujer muy honesta y muy trabajadora. No he usado malas palabras, el mundo está habido de amor y deberíamos ser más agradecidos. Yo soy muy agradecida, mis compañeros no lo son tanto y creo que quieren bajarme el autoestima y aplastarme para que yo me sienta mal. Creo que para ellos soy una contrincante fuerte, porque de verdad que no le he hecho daño a nadie; más bien una persona ha tenido problemas conmigo y me la he tenido que aguantar. El público tiene la última palabra y tengo plena fe en Dios y en el público de que me van a salvar para seguir en esta competencia”, afirmó Spanic.

“Me quiero quedar en ‘La Casa de los Famosos’ porque quiero seguir con mis amistades que son Gaby, Gigi, Pablo y Cristina o sino los voy a extrañar mucho. La verdad esto lo estoy haciendo por mi papá y por mi familia. Es una oportunidad única que no estoy desperdiciando. Y si yo me quedo, voy a echarle todas las ganas del mundo como se las estoy echando. Los quiero”, aseguró Montes.

Conoce los pasos que debes a seguir para votar en “La Casa de los Famosos”

Ingresa a la sección de votación de “La Casa de los Famosos” en el sitio web de Telemundo, selecciona la fotografía del participante que deseas eliminar y pulsa el botón de votar.

Puedes votar cincuenta veces al día, ya sea por un mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de eliminación.

Si deseas votar, debes hacerlo exclusivamente a través del sitio web de Telemundo para que tu voto sea totalizado por la producción del reality show.

Semana a semana, el proceso de votación y eliminación es el mismo, por lo que debes seguir los mismos pasos para votar por las diversas personalidades que estarán en peligro de eliminación.

Conoce las reglas para votar en “La Casa de los Famosos”