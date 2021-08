La Casa de los Famosos: ¿Quién fue el primer eliminado?

El reality show “La Casa de los Famosos” ha causado mucha expectativa en la audiencia de habla hispana que sintoniza Telemundo para descubrir todo lo que sucede en la producción televisiva que pone a prueba la tolerancia de dieciséis famosos que deben convivir durante varias semanas en una misma casa.

Durante la transmisión de este lunes 30 de agosto, los televidentes despidieron a la primera personalidad eliminada de la competencia de Telemundo que promete entregar un premio de 200 mil dólares al afortunado ganador.

La modelo peruana Tefi Valenzuela y el influencer colombiano Daniel Vargas fueron las primeras estrellas en peligro de eliminación en “La Casa de los Famosos”, esto debido a que fueron nominados por el resto de sus compañeros que consideraron que no contabas con las habilidades necesarias para continuar en la competencia.

Tras ser sometido a votación del público, Tefi Valenzuela se convirtió en la primera eliminada de “La Casa de los Famosos”, mientras que Daniel Vargas continuará en la competencia tras ser salvado por el voto popular.

“Quiero agradecerle a todas las personas que me apoyaron y votaron por mí. Estoy nerviosa, estoy triste, pero por algo pasan las cosas y estoy segura que algo bueno se viene”, afirmó Valenzuela al ser despedida de la producción de Telemundo.

Las reacciones de los usuarios en las plataformas digitales no se hicieron esperar: “Quedó claro que el mostrar el cuerpo todo el tiempo no garantiza tu estadía en la casa”, “No se lo merecía, pero bien por ella. Hay muchos chismes”, “Pobre Tefi, entre mujeres no la apoyamos”, “Adiós a la reina del drama”, “La decepción, Tefi era alegre y divertida, aportaba más al reality”, “Esa no es ninguna famosa, no tenía nada que aportar”, “No duró ni una semana”, “Demasiado dramática”, “Nadie la quería en la casa”.

¿Cómo serán nominados los famosos en peligro de eliminación en el reality show?

Semana a semana, los participantes de “La Casa de los Famosos” podrán nominar a dos compañeros del reality show para que estén en peligro de eliminación.

Las tres personalidades con el mayor número de votos serán automáticamente nominados y estarán a un paso de convertirse en el próximo eliminado. Sin embargo, uno de ellos será salvado por el líder del grupo, mientras que otro será salvado por el voto de la audiencia de habla hispana.

El candidato con el menor número de votos quedará fuera de la competencia de manera inmediata, permitiéndole al resto de los participantes que estén más cerca del codiciado premio de 200 mil dólares en efectivo.

La audiencia puede votar por sus participantes favoritos a través del sitio web oficial de Telemundo.

¿De qué se trata La Casa de los Famosos?

Basado en el fenómeno mundial “Big Brother VIP”, La Casa de los Famosos es una competencia tipo reality donde los televidentes serán testigos del dinamismo de convivencia entre 16 famosas personalidades de diferentes orígenes, antecedentes, temperamentos, actitudes y generaciones.

El reality show cuenta con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos que capturarán cada espacio de la estructura, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Alicia Machado, Gaby Spanic, Jorge Aravena, Gisella Aboumrad, Kimberly Flores, Pablo Montero, Cristina Eustace y Uriel del Toro son algunos de los participantes de la nueva apuesta de Telemundo.

El reality show “La Casa de los Famosos” es transmitido de lunes a viernes por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.