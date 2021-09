“La Casa de los Famosos”: ¿Quién es la nueva participante?

Tras la inesperada salida de Kimberly Flores de “La Casa de los Famosos”, Telemundo anunció la llegada de una nueva habitante al reality show.

“Como ya lo sabemos, Kimberly Flores dejó la casa hace unas semanas. Como ella no fue eliminada, sino que fue por voluntad propia; pues debe ser reemplazada. Llegó el momento de conocer quién será la que reemplace a Kimberly”, afirmó el presentador Héctor Sandarti antes de dar a conocer el nombre de la nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’.

La influencer y modelo mexicana Manelyk González es la nueva participante de la competencia televisiva, una sorpresiva noticia que dejó sin palabras al resto de sus compañeros en la producción de Telemundo.

Inicialmente, los participantes de “La Casa de los Famosos” pensaron que la “sorpresa” de último momento durante la transmisión de este miércoles 22 de septiembre se trataba del regreso de Flores a la competencia. Sin embargo, quedaron atónitos al ver la triunfal entrada de González a la mansión.





Manelyk González es la nueva habitante de "La Casa De Los Famosos" ¡#ManelykGonzález es la nueva habitante de #LaCasaDeLosFamosos! ¿Con quién crees que se lleve mejor?, ¿a cuál grupo se terminará uniendo?

“Yo soy Manelyk, soy mexicana, re-mexicana… Soy influencer, show-woman, empresaria, chica rating, y me encanta probarme a mí misma poniéndome retos y metas que por lo regular la gente pensaría que son imposibles, pero para mí nada es imposible”, dijo Manelyk González durante su introducción en la competencia de Telemundo.

“Me muero de ganas por entrar a La Casa de los Famosos, porque voy a hacer que esa casa arda, literal. He estado en más de diez realities(…) La Casa de los Famosos es una nueva aventura para mí, en realidad espero que los de adentro estén preparados. Yo estoy dispuesta a que pase cualquier cosa en esa casa, menos a enamorarme una vez más. Prometo al mil por mil no ser conflictiva y no pelearme con nadie -cero, quién va a creer eso-. Con Manelyk dentro de La Casa de los Famosos, todo puede y va a pasar”, puntualizó González.

Nacida en México en el año 1989, Manelyk González es una actriz e influencer que ha formado parte de importantes programas de telerrealidad como “Resistiré”, “Acapulco Shore”, “Super Shore”, “Cortá por Lozano” y “AcaPlay”.

Con más de 11 millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, la estrella de 32 años promete robarse el corazón de los televidentes con su participación en “La Casa de los Famosos”.

Las reacciones de los usuarios en Instagram no se hicieron esperar ante la llegada de González al reality show de Telemundo: “La mejor, que empiece lo bueno”, “La reina llegó”, “La amo, ahora sí se prendió esto”, “Ahora sí se va a poner bueno esto con la nueva participante”, “¿Por qué borran los comentarios?, ¿Es porque no nos gusta esta decisión?”, “Detestable la decisión de Telemundo, hay que dejar de seguir estar redes y no mirar más este programa. Telemundo apoya el acoso y no hace nada. Hay que denunciarlo”.

Basado en el fenómeno mundial “Big Brother VIP”, “La Casa de los Famosos” es una competencia tipo reality donde los televidentes son testigos del dinamismo de convivencia entre dieciséis famosas personalidades de diferentes orígenes, antecedentes, temperamentos, actitudes y generaciones.