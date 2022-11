William Valdés podría entrar a La Casa de los Famosos 3

Telemundo confirmó que la tercera temporada de La Casa de los Famosos empieza el martes 17 de enero de 2023. También anunció que Héctor Sandarti y Jimena Gállego regresan como los presentadores del reality. Solo falta la lista de famosos que participarán en esta nueva. Hasta ahora solo andan dando vueltas varios nombres que podrían entrar a LCDLF3. William Valdés es uno de los nombres que se dice que participará en el show.

Cuando se anunció la fecha y los presentadores de esta nueva temporada, William Valdés le dio “like” al anuncio que hizo Telemundo en sus redes. Esto despertó las sospechas que William sería uno de las celebridades que entrarán a LCDLF3.

Cabe mencionar que el pasado mes de octubre, Valdés fue despedido de Venga la Alegría (TV Azteca). “Fue decisión de la nueva administración”, dijo Valdés en una alfombra roja sobre la decisión de la nueva administración de TV Azteca. “Muy agradecido con Venga la Alegría…ahora soy free agent y puedo trabajar donde quiera. Espero que me llegue una oportunidad pronto”.

Muchos televidentes expresaron su felicidad tras la salida de Valdés de TV Azteca. Al parecer el cubano tiene una actitud arrogante y explosiva, reportó Milenio.

Así respondía William Valdés cuando pedían su salida de @VengaLaAlegria. Al parecer alguien si rezó con mucha fé 😂 pic.twitter.com/S9lnEsNryS — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) October 28, 2022

William Valdés podría entrar a Telemundo

Valdés y Smester tienen una buena relación. En 2017, Sandra Smester tomó el puesto de directora general de contenido de TV Azteca. Después entró Valdés para formar parte de Venga la Alegría. El pasado mes de agosto, Smester renunció a su puesto de TV Azteca para entrar a Telemundo. Tras su salida se empezó a especular que Valdés también se iría pronto. No se equivoco. Algo que le tomó de sorpresa a Smester. “Hablamos, ella también estaba muy en shock, dijo que las cosas no se hacían de esa manera. Yo le dije estoy totalmente de acuerdo porque de un día para otro”, contó Valdés a SDPNoticias. “[Sandra] me dijo que lo sentía muchísimo, que estuviera tranquilo que tiene todo mi apoyo, que me quería mucho y nada vamos a ver qué pasa.”

Por lo que existe la gran posibilidad que Valdés sea uno de los habitantes de la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Él mismo lo a dicho que tras salir de TV Azteca, está abierto a recibir propuestas de otra televisora.

William Valdés podría ser un buen candidato para estar en La Casa de los Famosos 3

Valdés podría ser un buen candidato. Ya que tiene un millón de seguidores en sus redes. En estos momentos se encuentra sin ningún compromiso laboral. Además es una cara conocida en la pantalla chica.

El presentador cubano también trabajo en Despierta América (Univision), donde también fue despedido. El mismo Valdés confesó a la revista People en Español que la causa de su despido fue por problema con las drogas. “Caí en el mundo de la fiesta, caí en el mundo de las drogas… Abusé de sustancias y eso hizo que mi carrera se fuera al bote. Perdí el trabajo de mis sueños. Salía todas las noches. Me gastaba $2,000 el fin de semana y compraba cosas que no debí haber comprado”, admitió el presentador a People en Español.

La Casa de los Famosos regresa el 17 de enero

Luego de dos exitosas temporadas, Sandarti y Jimena Gállego regresan a la tercera edición de La Casa de los Famosos para presentar a la audiencia todo lo que ocurre durante el encierro de las personalidades, los momentos más impactantes y controversiales, las emocionantes eliminaciones y los cara a cara con cada huésped de la casa tras su salida. Como una de las personalidades más carismáticas y queridas de la TV hispana, Sandarti ha fungido como conductor de importantes producciones de Telemundo y cadenas mexicanas. Al lado de Sandarti estará Gállego, talentosa presentadora, cantante, actriz, periodista y emprendedora que además colabora para el programa de las tardes, En Casa con Telemundo.

La Casa de los Famosos comparte los momentos más íntimos de las celebridades ofreciendo una experiencia multiplataforma sin filtros en la edición lineal y el acceso exclusivo por LaCasadelosFamosos.com. Con numerosas cámaras y micrófonos escondidos que capturan los movimientos 24/7, los televidentes pueden presenciar las alianzas, rivalidades y romances de los huéspedes, además de determinar con su voto qué celebridad será eliminada hasta seleccionar a la favorita que se lleve el gran premio en efectivo.