Cuatro datos curiosos sobre Verónica Montes ¡Conócelos!

Verónica Montes es recordada por ser la décima eliminada de la primera edición de La Casa de Los Famosos, para el año 2021 la actriz peruana resaltaba en todos los medios de comunicación hispanos por su polémica participación en el reality que desató muchas pasiones cuando vivió intensas emociones al lado del actor Jorge Aravena, y donde se mantuvo envuelta en un triángulo amoroso.

La actriz peruana, Verónica Montes, se encontraba envuelta en un escándalo cuando tuvo acercamientos, caricias y conversaciones íntimas con Jorge Aravena fuera de la competencia estaba en una relación, situación que se salió del control, y fue muy difícil para el actor debido a que se sintió traicionado. Además, toda esta situación dejó en evidencia la verdadera careta de la actriz.

El encuentro de Jorge Aravena con Veronica Montes en el Set de Telemundo

Verónica Montes nació en Perú en el año 1990, actualmente tiene 32 años, es reconocida por su debut en la telenovela “Amor Comprado” y luego la vimos actuando en melodramas como “Perro amor”, “Eva Luna”, “Amor Bravía” entre otros. Pero aquí te contamos cuatro datos interesantes de esta estrella de la pantalla chica.

Una mujer preparada

Verónica Montes estuvo interesada en el mundo de las artes es por eso que desde muy pequeña estudió baile y actuación. Antes de los 10 años, momento en qué dejó el Perú para residir en Miami junto a su familia. También se especializó en Negocios y Comunicaciones, en Estados Unidos y México, pero su belleza, talento e inteligencia permitió que sirviera como modelo en campañas publicitarias.

Su mayor logro en las telenovelas

Verónica Montes ya había logrado terrero en los melodramas pero su gran reconocimiento lo obtiene cuando participó en “El señor de los cielos” y cobro vida a “La Condesa”. Su personaje es la novia del narco y fue el trabajo que más popularidad le dio alcanzando gran popularidad en las redes sociales y también una excelente proyección en el mundo de los melodramas.

Otra carrera que quiso estudiar

La peruana le hubiera gustar formar parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), la mayor institución de investigación de Estados Unidos. De no ser actriz, anhelaba convertirse en un agente del FBI. Aunque este sueño no pudo ser posible si puede interpretar este tipo de roles como actriz en algún proyecto audiovisual.

Su estado de salud

Después del diagnóstico del tumor cerebral, la actriz Verónica Montes viene cuidando más su salud, con una rutina rigurosa de ejercicios y una dieta más saludable a la que tenía antes de su inconveniente médico. A pesar de las secuelas, ella se siente mejor.

A VERÓNICA MONTES LE SALIÓ UN TUMOR EN LA CABEZA La actriz por fin tiene un diagnóstico acertado. Tras más de un año batallando con problemas de salud, Verónica Montes, de 31, nos compartió que por fin está viendo una luz al final del camino. Recordemos que a inicios de este año le detectaron una enfermedad llamada hiperprolactinemia, causada por altos niveles de la hormona…

“Hay días en los que amanezco hinchada de la carita, aunque ya no como antes. Además, ya tengo más fuerza, porque esta enfermedad hacía que me cansara mucho. También, me siento tranquila porque ya sé qué le pasa a mi cuerpo”, contó a TVNotas.