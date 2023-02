Toni Costa lleva a su novia a Puerto Rico, la tierra de su ex Adamari López

Toni Costa está con su actual novia Evelyn Beltrán en Puerto Rico, el país natal de su ex Adamari López, que visitó por primera vez gracias a ella y donde logró hacer vínculos laborales gracias al gran nombre que tiene la chaparrita de oro de la televisión en español de Estados Unidos.

El bailarín y ex habitante de La Casa de Los Famosos mostró el inicio de su viaje con gran entusiasmo en sus redes sociales, donde algunos de sus fans los aplaudieron, mientras que otros consideraban que el que hayan escogido ese destino para un viaje de pareja era como mínimo de “mal gusto”.

Toni Costa y Evelyn Beltrán se ven felices

El artista español y su novia mexicana tienen más de un año de relación y parece que el romance es cada vez más serio. A pesar de que pocos pensaban que era algo serio, Toni y Evelyn han desafiado todos los pronósticos y han convencido hasta a los fans de Adamari López de que vale la pena apoyar la relación.

De hecho, aunque aun se desconoce si Evelyn ha compartido con Alaïa Costa-López, la hija de Toni y Adamari, pero la pareja ha confirmado que sí han estado en familia con el hijo de ella, producto de su relación anterior. Los dos han insistido en que se conocieron cuando ambos estaban libres

Toni y Evelyn en San Valentín

El viaje a Puerto Rico fue parte de las celebraciones que la pareja tiene planificadas para San Valentín, o el Día del Amor y la Amistad, como muchos lo conocen. A juzgar por la publicación que ambos hicieron en las redes sociales, se trata de una actividad patrocinada por una agencia de viajes. Es decir, es mitad placer y mitad trabajo.

Sin embargo, da para preguntarse si no habría otro lugar para celebrar el Día de los Enamorados, que no fuera el país al que visitó repetidamente con su ex pareja. Sí, Puerto Rico es hermoso y vale la pena visitar la isla, no una sino mil veces. Pero hay muchos más sitios a los que ir sin la sombra de la relación anterior.

Sería raro en cualquier caso, pero más cuando Adamari López es una de las figuras puertorriqueñas más queridas por el público.

Los negocios de Toni Costa

El bailarín y coreógrafo ha logrado ser el instructor de Zumba más popular de la televisión en español de Estados Unidos y parte de América Latina. También se ha convertido en un creador de contenido importante, con 2,1 millones de seguidores, tan solo en Instagram.

Por eso, ha logrado patrocinios de diferentes empresas y productos, entre los que se encuentra la agencia de viajes que organizó el viaje a Puerto Rico. Tanto él como su novia le dieron las gracias varias veces en las redes.

Play

Video Video related to toni costa lleva a su novia a puerto rico, la tierra de su ex adamari lópez 2023-02-13T21:13:32-05:00

Además, están los realities, pues Toni Costa ha sido coreógrafo y bailarín invitado en Mira Quién Baila y Mira Quién Baila All Stars y Así se baila, y fue finalista de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos.