SPOILER – ¿Quién voto por quién? Nominados y salvados – 9 de mayo

Los jueves son muy importantes para los habitantes de La Casa de los Famosos 2. En la casa ya quedan 12 famosos que podrían ganar los 200 mil dólares. Todas las semanas se despide uno de la competencia. Los que quedan tienen la responsabilidad semanal de votar por sus compañeros para que sean nominados y vayan a eliminación. A continuación tenemos los nombres y los votos de cada uno de los famosos. Además a quien Natalia le eliminó los votos, al tener el poder de hacerlo esta semana. También le contamos a quien podría salvar Lewis, quien es el líder de la semana, para que no vaya a eliminación. Prepárate que aquí van los spoilers de la nominación de esta semana.

Votos de los famosos

Lewis le dio 3 votos a Rafa – 2 votos a Julia

Daniela le dio 2 votos a Juan – 1 voto a Natalia

Tony le dio 2 votos a Zerboni – 1 voto a Nacho

Zerboni le dio 2 votos a Natalia – 1 voto a Juan

Osvaldo le dio 2 votos a Daniela – 1 voto a Zerboni

Nacho le dio 2 votos a Rafa – 1 voto Julia

Laura le dio 2 votos a Natalia – 1 voto a Juan

Juan le dio 2 votos a Zerboni – 1 voto a Daniela

Niurka le dio 2 votos a Rafa – 1 voto a Zerboni

Julia le dio 2 votos a Juan – 1 voto a Natalia

Ivonne le dio 2 votos a Rafa – 1 voto a Julia

Natalia le dio 2 votos a Daniela – 1 voto a Julia

Voto espontáneo

Esta semana Lewis aprovecho el voto espontáneo y le dio 3 puntos a Rafa y 2 votos a Julia. La razón que le dio 3 votos a Rafa fue por tomó la mantequilla de maní. Mientras que a Julia le dio 2 votos porque ella sabía y le mintió.

Natalia con el poder de eliminar el voto

Esta semana la jefa le entrego un sobre a Natalia en el confesionario. Cuando lo abrió, ella no lo podía creer lo que decía el sobre, al punto que no lo pudo ni leer en voz alta. En el sobre decía que Natalia tenía el poder de eliminar los votos de uno de sus compañeros. Este jueves uso ese poder para eliminar los votos de Daniela.

En el proceso de votos, Daniela le dio 2 votos a Juan y 1 a Natalia. Lo que quiere decir que sus votos no contaron esta semana.

Los nominados de la semana

Natalia fue nominada con 9 votos

Zerboni fue nominado con 7 votos

Juan fue nominado con 5 votos

Julia fue nominada con 5 votos

Daniela fue nominada con 5 votos

Lewis salvara a uno de sus compañeros

Tras ser el líder de la semana, Lewis tiene el poder de salvar a uno de sus compañeros. Esta semana Lewis voto por Rafa y Julia. Por lo que no salvara a ninguno de los dos. Zerboni no es del grupo de Lewis, así que no lo salvara tampoco. Lewis tendrá que decidir entre Natalia y Juan. Así que prepárate para ver a quién de sus dos compañeros salvara en la próxima eliminación.

Ya puedes empezar a votar por los nominados de la semana 9 de mayo

Conoce los pasos que debes a seguir para votar en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”

Ingresa a la sección de votación de “La Casa de los Famosos” en el sitio web de Telemundo, selecciona la fotografía del participante que deseas eliminar y pulsa el botón de votar.

Puedes votar cincuenta veces al día, ya sea por un mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de eliminación.

Si deseas votar, debes hacerlo exclusivamente a través del sitio web de Telemundo para que tu voto sea totalizado por la producción del reality show.

Semana a semana, el proceso de votación y eliminación es el mismo, por lo que debes seguir los mismos pasos para votar por las diversas personalidades que estarán en peligro de eliminación.

Conoce las reglas para votar en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”