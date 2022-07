Salvador Zerboni tiene una gran responsabilidad este lunes 8 de junio. El actor es el líder de esta semana en La Casa de los Famosos 2. Lo que quiere decir que tiene la responsabilidad de salvar a uno de sus compañeros para que pueda continuar en el juego.

Esta semana los nominados son Laura Bozzo, Nacho Casano, Ivonne Montero y Lewis Mendoza. Zerboni tendrá que escoger a uno de ellos esta noche.

¿Salvador Zerboni salvará a Laura Bozzo?

Cuando empezó la competencia, Salvador creo una bonita amistad con Laura pero con el tiempo se ha ido deteriorando. Desde que Osvaldo Ríos le dijo a Laura lo que “supuestamente” le había dicho Zerboni, la peruana ha discutido con el actor. Ellos discuten y después hacen las paces. Pero últimamente las discusiones son más seguidas. En realidad no se sabe si Zerboni la salvará.

Cabe recordar que Zerboni y Laura han compartido la cama de líder. Pero

Zerboni no salvará a Nacho o a Lewis

Durante las nominaciones del jueves 7 de julio, Zerboni le dio 2 puntos a Nacho y 1 punto a Lewis. Lo que quiere decir que no salvara al duo dinámico de La Casa de los Famosos 2.

¿Zerboni salvará a su ex Ivonne Montero?

Ivonne tiene miedo de ser eliminada y espera que Zerboni la salve este lunes. Pero lo mas probable que no ya que hace unas horas, Zerboni le comentó a Daniella que él trata de mantenerse al margen de las situaciones que han pasado con Ivonne, porque ya se imagina de las cosas feas que ella puede estar hablando de él con los demás famosos

Cabe recordar que Zerboni fue pareja de Ivonne en 2014. La relación duró algunos meses. Durante ese tiempo el actor estuvo junto a ella apoyándola en momentos difíciles por la enfermedad con su hija. “Hubo una historia, pero creo que yo me enamoré más de la situación, de su hija, es una nena espectacular, de toda la situación que pasó. Diosito me dio fuerzas para poder apoyarlas y eso fue lo bonito”, dijo el actor en entrevista para “Venga la Alegría” antes de ingresar al reality show en donde se reencontrarían, informó La Opinión.

Así que los más probable que Zerboni salve a Laura este lunes a pesar de las veces que han discutido.

Conoce los pasos que debes a seguir para votar por Laura Bozzo

Ingresa a la sección de votación de “La Casa de los Famosos” en el sitio web de Telemundo, selecciona la fotografía del participante que deseas eliminar y pulsa el botón de votar.

Puedes votar cincuenta veces al día, ya sea por un mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de eliminación.

Si deseas votar, debes hacerlo exclusivamente a través del sitio web de Telemundo para que tu voto sea totalizado por la producción del reality show.

Semana a semana, el proceso de votación y eliminación es el mismo, por lo que debes seguir los mismos pasos para votar por las diversas personalidades que estarán en peligro de eliminación.

Conoce las reglas para votar en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”