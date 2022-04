¿Qué dijo la hija de Niurka Marcos sobre el ingreso de su mamá al reality de Telemundo?

Niurka Marcos fue la primera confirmada de la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” su escandalosa personalidad va a colocar a más de una celebridad con los pelos de punta, la cubana es conocida como “La Mujer Escándalo”, ella llega a la competencia convencida de que será la ganadora absoluta.

Con una personalidad arrolladora, Niurka demuestra que es la reina de la televisión, en una entrevista exclusiva con el programa de Telemundo, Al Rojo Vivo, Niurka compartió al lado de su hija, Romina Marcos, fruto de su relación con Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero, la hija de la famosa vedette comentó de cómo se siente del ingreso de su madre a la casa más famosa de la televisión hispana.





Romina y Niurka Marcos juntas

Al iniciar la entrevista se le pregunta a Niurka que es lo que va a llevar en su maleta, pues de una manera jocosa dice “mi conso…” y luego interrumpe con una carcajada por la llegada de Romina al estudio.

“Si se va a sentir la ausencia… yo la verdad creo que va a ganar, yo se que va a ganar, por dios es la reina del reality, eso implica tenerla lejos tres meses pero ella sabe que yo voy a estar ahí apoyando, ayy que me inviten a la casa, pasar un dia divertido” fue lo que comentó la hija de la actriz cubana al lado de su madre, tras confirmar que Niurka es la primera celebridad que dice presente en el reality de Telemundo.

Aunque Romina actualmente no vive con su madre, se siente muy feliz de que Niurka esté presente en una competencia donde tiene todas las herramientas para ganar, llevarse el respaldo del público y el dinero en efectivo.

“Soy una pitbull en guardia, pero soy un ser humano que abrazo, y que soy autosuficiente, y que soy hacendoso, y que no me gusta hacer bullying, me gusta ayudar, enseñar”, fueron las palabras de Niurka de cara a su ingreso a la casa más famosa de la televisión hispana.

Su hija es el mejor legado que tiene Niurka, pues esta es la segunda de tres hermanos, pues ella sabe muy bien de lo que está hecha su madre, pues afirma que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir la verdad.

La batalla más difícil que han pasado como madre e hija





“Creo que lo más difícil fue la separación, yo irme primero”, comentó Romina, Niurka mostró su lado más humano y con lágrimas en los ojos aseguro, “ cuando levantaron el vuelo” haciendo referencia a la independencia de sus hijos, “fue ahi donde me tire a ver la tele, me puse a tragar como una estupida, como no tenía marido me mastu*** y ya”,comentó la también cantante.





Romina mostró muy feliz por el ingreso de su madre a “La Casa de Los Famosos”, pues su apoyo y complicidad es incondicional, Romina que también conocida en el mundo del espectáculo por ser influencer y actriz, siente que esta es una gran oportunidad para conocer el lado más humano de su madre, Niurka Marcos.