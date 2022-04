La actriz mexicana Ivonne Montero es una de las participantes más sonadas de la famosa casa de Telemundo, ella es una mujer con una personalidad segura de sí misma pues nunca ha tenido miedo en mostrarse tal y como es y ha estado presente en los medios de comunicación ya sea por su trabajo o algunos escándalos que ha rondado su vida.

Actualmente Ivonne además de llevar una excelente carrera como actriz también es una reconocida cantante, es madre de una hermosa niña, y está soltera. En sus redes sociales podemos ver a una Ivonne cercana con su público, se lleva todos los cumplidos por mantenerse intacta y con el pasar de los años más bella.

Ivonne una mujer multifacética





Inicio su carrera en el año 1997 de la mano de Televisa, también el reconocimiento lo obtiene con un papel que le cambiaría por completo la vida, el rol de Rosa en la cinta “El Tigre de Santa Julia” Así como con el papel protagónico de la telenovela ¡Anita, no te rajes! Ivonne demuestra que es una mujer camaleónica en cada reto que se le ponga en la vida.

Desde que se dio a conocer Ivonne ha participado en grandes producciones, pues fue protagonista del melodrama “Secretos del Alma ” así como “El señor de los cielos”, “La Loba” y “Hombres tenías que ser”. Su talento es indiscutible, pero ¿Sabias que edad tiene Ivonne Montero ?

¿Cuántos años tiene Ivonne Montero ?

Ivonne Montero nació en México un 25 de abril del año 1974, actualmente la también cantante tiene 47 años. Ella se encuentra muy contenta por ser una de las estrellas confirmadas para la segunda edición de La Casa de Los Famosos, Ivonne promociona su tema “Amor de tres” pues no solo es una figura reconocida en los melodramas sino también en la música.

Ivonne también tiene experiencia en los reality show





Ivonne Montero conoce muy bien el mundo de los reality show, pues ella ha estado presente en La Isla, el reality aunque ahora en La Casa de Los Famosos veremos una faceta distinta de la artista pues en esta competencia pondrá en evidencia cómo es la convivencia con sus compañeros.

Como ella misma lo ha revelado es una mujer pacificadora, vamos a ver si realmente esa es la personalidad de la mexicana y será un punto medio dentro del reality y esta abierta a disfrutarse la competencia al máximo. Desde AhoraMismo estamos muy contentos de llevarles los mejores momentos de las celebridades cuando ingresen a la competencia y demostraran de que están hechos.

¿Cuándo comienza la segunda temporada ?





“La Casa de Los Famosos” se estrenará el 10 de mayo a las 7pm/6c por Telemundo. El reality regresará con episodios repletos de drama de la mano de personalidades icónicas que vivirán bajo el mismo techo en total aislamiento y rodeadas de cámaras y micrófonos que capturarán cada uno de sus movimientos.