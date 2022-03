Podrían embargarle la casa a Gaby Spanic ¿Qué paso con la actriz?

La actriz Gaby Spanic podría ser embargada por no pagarle al periodista Gustavo Adolfo Infante, el dinero que le debe luego de que este le ganó una demanda por reparación de daños.

Esta disputa se originó cuando la actriz perdió el largo juicio por difamación y daño moral en contra del periodista y conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, la cual Spanic tendrá que pagar una cantidad cercana a los 400 mil pesos mexicano. No obstante, la artista no lo ha hecho, por lo que el conductor afirmó que está dispuesto a embargarle su casa.

“Ya me dijo el abogado que se le va a embargar la casa, el carro. Y si no tiene casa y carro, que debe de tenerlo, yo supongo, se gira un aviso a las empresas en donde la señora Spanic grabe para que como vayan cayendo los sueldos, vayan cayendo a mi cuenta”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.





Gaby Spanic podría ser embargada para cubrir su pago a Gustavo Adolfo Infante | De Primera Mano Está por cumplirse el lapso de tiempo que #GabySpanic tiene para pagar al periodista #GustavoAdolfoInfante, su abogado nos explica que de no pagar se le podrían embargar bienes que cubran esta cantidad. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica… 2022-03-04T23:24:58Z

Esta situación se pica y se extiende debido a que el periodista va contra la actriz venezolana hasta tal punto de embagarle su casa y sus propiedades, al respecto Gustavo Adolfo Infante también conversó con su abogado sobre el caso, a lo que el especialista señaló que Spanic tiene hasta el miércoles 9 de marzo para pagar, o de lo contrario sufrirá las consecuencias legales.





Gaby Spanic pierde amparo nuevamente contra Gustavo Adolfo Infante | De Primera Mano #GabySpanic pierde otra batalla legal en contra de #GustavoAdolfoInfante, pues con este documento se hace oficial que ha perdido este amparo y tarde o temprano tendrá que pagar para apoyar a alguna institución de niños con cáncer. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m.… 2022-02-01T21:49:52Z

“Solicitarle al juez que despache la resolución para embargar bienes, que podrían ser las regalías que ella reciba de su programa que tiene con otras televisoras, o bien si tiene bienes inmuebles, se embargaran bienes inmuebles, coches o lo que tenga a su nombre”, señaló el abogado.

¿Qué dijo Gaby Spanic ante esta situación ?





La actriz Gaby Spanic pareciera que no le cae muy bien esta noticia, cuando los medios de comunicación le preguntaron sobre la amenaza de Gustavo Adolfo Infante la actriz no quiso hacer ningún tipo de comentario “Ay no, no sé, no quiero hablar de eso”, comentó la actriz y no dio mas declaraciones al respecto

¿Qué pasó entre Gaby Spanic y Gustavo Adolfo Infante?





Gaby Spanic responde a los audios filtrados amando mal de Lucero | Sale el Sol Después de que se filtraran audios de Gaby Spanic hablando mal de Lucero, Gaby Spanic responde No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 8 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: bit.ly/2mJSv1f Twitter: bit.ly/2q0z1H0 O en nuestras redes de Imagen… 2019-03-28T16:30:59Z

Gaby Spanic demandó al periodista Gustavo Adolfo Infante por difamación. En el año 2019 el mismo periodista filtró un audio donde Spanic hablaba mal de Lucero, recordemos que ambas compartieron cámara en la telenovela “Soy tu dueña”. Este proceso legal duró más de un año, pues cada vez que el juez fallaba a favor del demandado, ella pedía un amparo.





¿Por qué Gaby Spanic demandó a Gustavo Adolfo? | Sale el Sol #GustavoAdolfoIndfante le ganó la demanda a #GabySpanic, por lo que debe pagar 400 mil pesos ¿Cómo se generó este problema legal? Él lo revela en #LaÚltimaPalabra. No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el Sol… 2020-12-14T18:28:35Z

La actriz habría exigido como reparación del supuesto daño una disculpa, un espacio para hablar del caso en la televisión y una remuneración económica, cosa que él no aceptó, ahora el periodista exige que se le pague de esa manera en una oportunidad. El comunicador anunció que invitará a los medios cuando reciba el cheque de Spanic para que se evidencie cómo donará todo el dinero obtenido de su victoria a una asociación de niños con cáncer.