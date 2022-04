“La Casa de Los Famosos”: Revive la discusión entre Celia Lora y Pablo Montero

La pasada edición de “La Casa de Los Famosos” trajo consigo la verdadera convivencia de los artistas, pues en una oportunidad la casa ardió cuando Pablo Montero arremetió contra Celia Lora, pero ¿Qué pasó entre ambos artistas?





Celia Lora le recuerda a Pablo Montero que se la quiso llevar a la cama | Suelta La Sopa

Con más de 50 cámaras y 60 microfonos grabando la estadía 24/7 de las celebridades latinas dentro del famoso reality de Telemundo, muchos fueron los encontronazos, en una oportunidad fue el actor Pablo Montero que estalló contra la playmate mexicana Celia Lora, a tal punto, que la influencer se sintió amenazada.

¿Qué pasó entre ambos artistas?





Pablo Montero explota contra Celia Lora y la acusa de amarra navajas | Suelta La Sopa

Según la famosa influencer, todo comenzó debido a que Montero intentó tener algo con ella dentro de la casa, sin embargo, cuando ella lo rechazó, él comenzó a tratarla mal y a presuntamente acosarla. Luego de que el artista le dijera a Alicia Machado que estaba cansado de que Celia Lora hablara mal de sus compañeros a sus espaldas, ella le recordó que fue él quien le pidió que tuvieran un momento íntimo juntos.





Celia Lora le saca los trapitos sucios a Pablo Montero, ¿y los de ella? | Suelta La Sopa

En ese preciso momento, Pablo Montero estalló en contra de su colega e incluso juró que lo que decía no era cierto y que era “idea de ella”. Además de gritar que era una mentirosa, también agregó: “Es una falta de respeto para mi persona. A mí me respetas y yo te respeto. Siempre estás haciendo esas malas energías. Yo te respeto y nunca dije eso”.





Pablo y Celia pelean | La Casa de los Famosos Pablo ya está harto de la actitud de Celia y explotó.

Revive la pelea aquí

En este sentido, Celia Lora indicó que así como le exigió respeto, él también debería dárselo. Y es que según su pelea, el cantante también había hablado de la polémica figura del espectáculo.





Así reaccionó Celia Lora cuando le preguntaron por Alicia Machado y Pablo Montero #celialora #aliciamachado #pablomontero

“No me puedes pedir respeto si desde el primer día que yo te conocí… yo nunca he conocido a alguien que lo primero que me diga es que siempre me ha querido coger. ¿Qué hablo mal de ti?, ¿tú crees que cómo me estás hablando es ser educado, pendejo?”, respondió Celia Lora.

Una discusión que se salió de control

Tras la polémica y una vez que se habían separado, Celia Lora aseguró que sintió que por poco Pablo Montero la golpeaba. “Ningún hombre me había gritando y estoy segura que me iba a golpear”, dijo Lora

Mientas que Pablo Montero admitió que se salió de sus casillas: “Yo era muy impulsivo. Empezaba a decir groserías y eso lo he cambiado”.

Chela Lora defiende a su hija

Chela Lora no perdona que Pablo Montero haya insultado a su hija Celia: "Lo que yo sentí, la impotencia de ver cómo este cobarde se dirigió a mi hija, eso me molestó muchísimo". pic.twitter.com/U63vPOgur4 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 2, 2022

Aunque este hecho pareciera cosa del pasado, en una reciente entrevista la madre de Celia, Chela Lora, revivió el evento y aseguró que no perdona ese acto, ”la verdad ha sido una lucha de cuántos años y en estos tiempos estar peleando por los derechos de las mujeres es increíble, y que haya o surjan más personas que no tienen ningún respeto y que matan mujeres y todo eso, digo, los crímenes en general son terribles, pero enfocar el odio a la mujer o sus frustraciones a la mujer”, comentó Chela ante la presentación de su nuevo proyecto.

Aunque Celia Lora ha repetido en varias entrevistas que fue un error ingresar al reality de Telemundo. Lo que sí estamos seguros es del respaldo de su carrera por parte de sus fanáticos y familiares, su autentica y sexy personalidad la ha posicionado como una mujer sin filtros.