Paty Cantú dedica canción a un amor del pasado : ¿Fue dirigida a Salvador Zerboni?

Paty Cantú es reconocida en la industria musical por su gran trayectoria que la posiciona como una artista integral, pero a través de las redes sociales la cantante reveló detalles de unas de sus famosas canciones y se presume que esta dedicada al actor Salvador Zerboni y como fue su obsecion con ella.

Play

PATY CANTU – Goma De Mascar ►Escucha “Afortunadamente No Eres Tu” en tu plataforma streaming favorita: UniversalMusicMexico.lnk.to/AfortunadamentePCYD ►Conecta con Paty Cantú en redes sociales: Twitter: twitter.com/PatyCantu Facebook: facebook.com/soypatycantu/ Instagram: instagram.com/patycantu/ ►Letra: Maldito el día en que te encontré eh La hora en la que te miré eh eh Entraste a mi vida y ahora no hay salida Me equivoqué eh eh… 2011-07-05T00:00:00Z

Salvador Zerboni ha revelado que a través de los años ha tratado de mejorar un poco su fuerte y agresiva personalidad pero en el año 2009 mantuvo una relación con la cantante Paty Cantú y fue punto de inspiración para que la mexicana compusiera “Goma de mascar” la cual narra la historia turbulenta con una persona que seguía aferrandose a ella después de haber terminado .

Paty Cantú revela detalles de una de sus letras

A través de la plataforma TikTok Paty Cantú reveló que compuso esa canción cuando salía con alguien ( no reveló el nombre)y acabó aferrándose demasiado a ella y nace de su inspiración ” Goma de mascar” debido a lo cerca que estaba de su entorno.

Play

Aseguran que Paty Cantú balconeó a Salvador Zerboni Me empezó a volver loca Paty Cantú contó que su éxito ‘Goma de Mascar’ estuvo inspirado en un ex novio que no le permitía terminar la relación. Paty Cantú contó que su ex novio se golpeaba en la cabeza con tal de que no lo terminara. A pesar de no dar nombres, los internautas intuyeron que Salvador Zerboni era el… 2022-11-16T13:05:11Z

“Empecé a salir con él y, de repente, me empezó a volver loca y, de repente, ya no lo soportaba y, de repente, lo quería yo cortar y se pegaba con un zapato en la cabeza y decía que no lo dejara; y yo me asustaba y no lo dejaba”, relató la artista mexicana. De inmediato los seguidores comenzaron asegurar que se trataba de su relación con Salvador Zerboni.

Salvador Zerboni y su fuerte personalidad

La letra de la canción se desarrolla también en un momento muy importante donde en una reunión de amigos ek ex de Cantú llega al encuentro, motivo por el que la cantante se sentía disgusta con su presencia y, en el momento que su expareja fue al baño, la artista comenzó a bromar con sus amigas y amigos, fue en ese instante donde surgieron las primeras estrofas fue así que lo reseña El Universal.

Play

Suelta La Sopa | Salvador Zerboni reacciona ante supuesta infidelidad | Entretenimiento Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. El actor reacciona a los rumores de que su exnovia le fue infiel y asegura que es una muy buena persona SUBSCRIBETE: bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida… 2015-06-06T00:59:33Z

Aunque la cantante nunca revela quien era el nombre del hombre se presume que va directamente a Salvador Serboni. Además, en ese momento el artista se encuentra en el mejor momento de su carrera y se conoce que todas sus parejas han revelado que el mal carácter del actor era lo que destruía las relaciones. Ademas, Salvador Zerboni fue el primer finalista de la segunda edición de La Casa de Los Famosos 2 su fuerte personalidad pero su gran sinceridad hizo que el actor fuera señalado como el eterno gran villano de la segunda edición pero tanto fue el cariño del público que le permitió obtener una posición privilegiada en la competencia.