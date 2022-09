Pablo Montero se le va encima a Julio César Chávez ¿Qué le respondió el rey del boxeo mexicano?

El artista mexicano Pablo Montero no es famoso por su control, su tacto, o por sus buenos modales, pero se le fue la mano con la forma en la que se le fue encima a Julio César Chávez. ¿Por qué? Nada más y nada menos porque se le ocurrió la “mala idea” de ofrecerle ayuda.

El cantante, actor y concursante en la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, no consigue cambiar lo suficiente como para deshacerse de la imagen de chico malo que lo ha perseguido a lo largo de su carrera. Todo lo contrario.

El arranque de Montero estuvo, como muchos de los problemas que ha tenido últimamente, relacionado con los problemas que se dice que el artista tiene con el alcohol. El más reciente escándalo se produjo durante la última semana de grabaciones de la serie no autorizada sobre la vida de Vicente Fernández.

Según contó en su momento el productor Juan Osorio, Pablo Montero no se presentó a grabar las escenas finales de “El último rey” y durante distintos episodios las grabaciones sufrieron las consecuencias de sus abusos.

Montero mismo eventualmente pidió disculpas y afirmó que estaba pidiendo ayuda para superar sus problemas.

El eterno campeón del boxeo mexicano tiene una red de clínicas para tratar adicciones a la que han ido con éxito algunos famosos. El caso más conocido fue el de Rafael Amaya, el protagonista de “El Señor de los Cielos”, quien acredita a Julio César Chávez de su recuperación tras años de problemas tan serios, que hasta lo llevó a salir de la serie creada para él por la cadena Telemundo.

“Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Yo lo que te tengo que decir es que estoy contento, tengo mucho trabajo, así pueda decir quien tenga que decir, el único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara”.

“Siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis tropiezos por mi propia voluntad; nadie viene y que me tengan que llevar del brazo, no, hago mis cosas, nadie tiene que venir. Y si mucho les interesa, que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque siempre he dado la cara”.