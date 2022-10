Pablo Montero abre su corazón y ahora habla de sus musas que sin duda son las mujeres que han marcado sus vidas. El cantante y actor mexicano abrió su corazón en una íntima entrevista con la periodista Paty Chapoy en su rancho en Torreón, Coahuila.

Pablo Montero habla de Alicia Machado y aclara comentarios

Durante la íntima conversación la periodista mexicana sacó a colación unas declaraciones realizadas por Alicia Machado cuando mantuvo una relación con el cantante hace 24 años atrás, la reina de belleza confesó que su noviazgo terminó debido a que el actor le fue infiel y lo calificó de “mujeriego” en esa oportunidad, entrando un poco en contexto la comunicadora le preguntó a Pablo Montero si ha sido infiel en alguna de sus relaciones, él no perdió la oportunidad para confesar que nunca mantuvo una relación con Machado y que sólo fueron amigos: “Con Alicia más que nada fuimos amigos, salimos un tiempo, pero más que novios fuimos amigos, amigos, amigos. ¿Amigos con derechos? Eso no me gusta decirlo, pero yo la quiero mucho”.

Pablo Montero recuerda con mucho cariño Aracely Arámbula

Asimismo en esta conversa Pablo Montero confesó que actriz inspiró la canción “Hay Otra en tu Lugar”, en esta cálida conversación Chapoy le pregunto al cantante. preguntó si cuando anduvo con Aracely Arámbula pensó en casarse con ella. Él afirmó que sí, pero al final su relación no funcionó y terminaron, quedando un recuerdo y la hermosa canción que interpretó en torno a esta relación. “En algún momento sí… no sé (qué pasó), por eso salió la canción de ‘Hay otra en tú lugar’”.

Play

Video Video related to pablo montero habla de sus relaciones con mujeres del mundo del espectáculo 2022-10-11T08:51:44-04:00

“No pues, es que cada quién agarró su rumbo. Fíjate que yo me fui a Miami a grabar el disco ‘Hay otra en tú lugar’, y ya ahí andábamos mal, bueno no mal, porque siempre nos llevamos muy bien, y hay un respeto lindo y decidimos dejarlo así, bien. Pues vinieron otros romances”.

Ludwika Paleta el eterno amor de Pablo Montero

Pablo Montero también mantuvo una relación con la actriz, Ludwika Paleta, ambos protagonizaron el melodrama “Duelo de pasiones” y luego comenzaron a crear un vínculo especial pero en esta entrevista el cantante reveló que también salió con Susana González. “Antes de andar con Ludwika, tuve una relación muy bonita, muy seria y yo a ella la quiero mucho, y nunca lo digo, muy linda, muy seria, muy linda la relación, yo a ella la quería mucho, Susana González, muy bonita relación, pero duró muy poquito”. Y aclaró: “Primero anduve con Aracely, después con Susana y luego pasó lo de Ludwika, pero estaba muy complicado ahí, la verdad yo salí bien raspado ahí, lloraba y toda la cosa”.

Play

EN EXCLUSIVA. ¡Pablo Montero no guardó nada con Pati Chapoy! ¿Qué fue lo que reveló? | Ventaneando Suscríbete a nuestro canal: youtube.com/VentaneandoAzteca?sub_confirmation=1 Exclusivas: youtube.com/playlist?list=PLuw65g3hpvv1l8VnX2FfbGJHnGHWgcUFS Programas completos: youtube.com/playlist?list=PLuw65g3hpvv34kp6WzEyhS9vdB9rRDnZT Invitados: youtube.com/playlist?list=PLuw65g3hpvv2k9u9mcSld-mbyjx7hs-Il Ventaneando, programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy en compañía de Daniel Bisogno, Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez. Ellos te traen las últimas noticias del mundo del espectáculo. Lunes a Viernes 3:00 p.m. por Azteca UNO.… 2022-10-10T21:43:32Z

Pablo Montero reveló su lado más sensible al confesar que Alicia Machado, Susana González, Aracely Arámbula y Ludwika Paleta son algunas de las mujeres del mundo del espectáculo que marcaron su vida además esta última fue muy especial para Montero debido que fue un amor muy difícil de olvidar.