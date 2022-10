Pablo Montero niega noviazgo con Alicia Machado

Pablo Montero es uno de los actores más multifacéticos de México su grandes éxitos en los melodramas lo han posicionado como una estrella de talla internacional, sus escándalos y su fama de “pica flor” lo han hecho todo un rompe corazones es por eso que en una entrevista con la periodista Pati Chapoy habló de su relación con Alicia Machado.

Ya han pasado más de 20 años de que se conocieron Alicia Machado y Pablo Montero, ambos hicieron una linda relación y comenzaron a conocerse pero luego con el tiempo cada uno tomó su rumbo, luego en La Casa de Los Famosos las dos celebridades vuelven a coincidir colocando en el tapete su romance en la juventud. Hecho que hizo que la exreina de belleza asegurara que el cantante le fui infiel.

Pablo Montero rompió el silencio sobre su relación del pasado con Alicia Machado

Pablo Montero reveló que nunca tuvo una relación formal con Alicia Machado, el cantante al ser cuestionado bromeó sobre el hecho y comentó que no se acordaba con quién había engañado a Alicia Machado, aunque después reveló que con nunca tuvo un noviazgo, sino que fueron muy buenos amigos:“Con Alicia más que nada fuimos amigos, salimos un tiempo, pero más que novios fuimos amigos, amigos, amigos. ¿Amigos con derechos? Eso no me gusta decirlo, pero yo la quiero mucho”.

El cantante reconocido por su reciente interpretación de Vicente Fernández en la bioserie “El último Rey” reveló su gran admiración con Alicia Machado pues ambos compartieron juntos tres meses dentro de La Casa de Los Famosos donde el actor obtuvo la cuarta posición mientras que Alicia Machado fue la ganadora absoluta, para ese momento mucho de murmuraba en torno a esta relación por los acercamientos y el gran cariño que ambos se profesan.

Alicia Machado prende la mecha sobre su noviazgo con Pablo Montero

“Éramos novios, en serio, lo que pasa es que yo me portaba súper bien y él muy mal. Yo tenía 24 años y este andaba en su pin*** ped* del ranchero del año y era un perro (…) Como le dije ahorita, si me hubieras cuidado, otro gallo cantaría, ahora la p***a soy yo”, comentó Alicia en el reality de Telemundo.

Alicia Machado confesó en esa oportunidad mantuvo un noviazgo de sólo tres meses y terminaron debido a que Montero le fue “infiel” además de ser “mujeriego”.

“Él andaba de mujeriego, mi tema era que no se le iba ninguna viva. Charro al fin. Uno deja de sufrir cuando tú quieres que un hombre se comporte de una forma que él no es (…) Era muy mentiroso, a veces lo agradezco, a mí no me gusta un hombre tan sincero, ¿para qué? Si va a mentir, ¿para qué?, nunca dejo a un hombre por infiel, lo dejo por pend***, porque me di cuenta, todos los hombres son infieles, el ped* es que no te dé tu lugar y tú no te des cuenta”, dijo Machado en entrevista para “Sale el sol”.