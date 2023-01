Osmariel Villalobos reveló lo difícil que fue ser reina de belleza: llora al recordarlo

Osmariel Villalobos es una de las participantes que ingresó con la ilusión de dar a conocer su carrera en la televisión hispana, lo que sabemos de ella es que fue una reina de belleza venezolana la cual participó en un concurso internacional logrado una excelente participación , pero para recorrer todo ese camino tuvo que vivir un proceso que le hizo cambiar la vida.

Dentro de La Casa de Los Famosos 3 el mundo de la belleza predomina y son tres las celebridades que saben de esta materia Osmel Sousa, Osmariel Villalobos y Madison Anderson los cuales se han dedicado a los concursos de belleza y por eso son expertos para hablar y dar su punto de vista, pero sin duda el zar de la belleza busca la perfección del físico de la mujer y Osmariel vivió el peso de la corona al ser preparada en Venezuela por Sousa.

Osmariel Villalobos la reina de belleza y modelo venezolana que ingresó a La Casa de Los Famosos 3

Osmariel Villalobos participó en el Miss Venezuela 2011 y obtuvo la banda de Miss Tierra Venezuela representando a su país en el concurso internacional y donde ganó el título Miss Earth Water 2012, siendo los concursos de belleza su trampolín que le permitió incursionar en la televisión estando bajo la conducción del matutino de Venevision por más de seis años para luego mudarse a los Estados Unidos y poco a poco su polémica vida se fue dando a conocer hasta hoy día ingresar a la casa más famosa de la televisión hispana.

Osmariel Villalobos confiesa el duro proceso de ser Miss Venezuela

En una íntima conversación con Osmel Sousa donde estaba presente otras compañeras como Paty Navidad y Monique Sanchez , el zar de la belleza comenzó a criticar el físico de la venezolana al indicar que estaba muy flaca y se le había ido la retaguardia y esta a su defensa comentó que hablar del físico es un tema muy delicado y además con lágrimas en los ojos confesó lo difícil que fue ser para ella ser Miss Venezuela.

“Osmel la primera vez que a mi me vio me dijo que yo tenía que rebajar cinco kilos, para rebajar cinco kilos es difícil cuando ya tienes puro músculo en el cuerpo, era poca grasa la que tenía y todas comían hamburguesas y papitas fritas y yo colaba el atún”. Comentó Osmariel del proceso que tuvo que pasar para bajar de peso. Asimismo, la reina de belleza rompió en llanto al revelar un momento muy lamentable con su madre. “Cuando mi mamá entro al hotel, y cuando ella me estaba quitando el cierre (vestido) cuando ella me ve la costilla, mi mamá se pone a llorar”. Comentó Osmariel.

Osmariel Villalobos miss venezuela earth 2011/12 participacion de osmariel villalobos en el miss venezuela 2011 sígueme @alexmbvzla 2011-12-10T02:24:19Z

La venezolana con lágrimas en los ojos narró el duro proceso que fue trabajar con Osmel Sousa y su experiencia aunque el zar reveló que Osmariel fue una de las concursantes más bonitas de la edición del Miss Venezuela y esta le reclamó que nunca se lo confesó, a su defensa, el preparador de reinas comentó que el Miss es un concurso y la competencia predomina. Asimismo, Osmariel y Osmel se dieron un abrazo sincero que demuestra lo mucho que se aprecian.