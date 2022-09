Se filtra el nombre del nuevo programa de Laura Bozzo ¿Dónde se podrá ver?

Laura Bozzo, la controvertida conductora peruana, confirmó que volverá a la televisión en las próximas semanas, después de su polémica participación en “La Casa de los Famosos”. La señorita Laura, como también es conocida, fue una de las concursantes más combativas de la segunda temporada del reality de la cadena Telemundo.

La prensa mexicana informó que Bozzo regresará a Imagen TV, el canal de cable de Televisa que ha sido su casa en los últimos años, aunque ella asegura que este es solo uno de sus proyectos.

Siempre “Laura en América”

La abogada Laura Bozzo se dio a conocer en el mundo de habla hispana con un programa tipo “talk show”, en el que presentaba una especie de casos de la vida real, en los que personajes contaban terribles historias, con pleitos, acusaciones y situaciones desagradables, con el trasfondo de que por lo general eran situaciones en las que las mujeres y los niños eran los vulnerables.

El programa, que eventualmente fue visto a nivel internacional, se llamaba “Laura en América”, porque era producido y transmitido originalmente en el canal mexicano América TV. En 2009, la conductora se muda a México, donde ha trabajado en TV Azteca y Televisa.

Cuando entró a La Casa de los Famosos, Laura Bozzo tenía un programa en Imagen TV, el canal de cable de Televisa. Allí le habían dado permiso para tomarse un tiempo para concursar en “La Casa de los Famosos”, pero su tiempo de participación se extendió mucho más de lo previsto, pues Bozzo no fue eliminada hasta casi el final. Así que perdió su empleo allí.

Imagen TV perdonó a Laura Bozzo

Sin embargo, a pesar de que les quedó mal, el canal le volvió a dar la bienvenida a la conductora peruana y se ha confirmado que volverá a estar al aire. ¿El nombre del programa? Pues se pensaba que sería algo nuevo, pero ya trascendió que mantendrá el mismo de antes, es decir “Que pase Laura”, un juego con la frase más famosa que ha salido de la boca de Laura Bozzo: “Que pase el desgraciado”.

Según las promociones de Imagen TV, “en este espacio, la icónica Laura Bozzo te abre sus oídos para escuchar, su razón para mediar, y sus brazos para apoyar y resolver cualquier problema que te aflija; diariamente nos presentará un caso del público, y de la mano, los ayudará a encontrar la mejor solución”. La conductora ya ha comenzado a grabar los programas en México, pero también ha asegurado que tiene otro proyecto en Estados Unidos. El rejuvenecimiento de Laura Bozzo

No cualquier persona de 70 tiene la energía de Laura Bozzo, quien además está haciendo una serie de presentaciones a lo largo del territorio mexicano. Ella asegura que “La Casa de los Famosos” la rejuveneció y que se siente “más joven que nunca”. Al dejar el programa de la cadena Telemundo, la peruana decidió hacerse algunos arreglitos estéticos y actualizarse en las redes sociales.

“Yo soy ahorita la reina del TikTok, tengo una conexión con los jóvenes neta, porque yo me siento muy joven. Me siento regia. Me siento de 20, bueno de 25 puede ser. Mis hijas son mi mamá, y yo soy la hija de mis hijas”, expresó muy orgullosa.

Lo más interesante es que el programa puede verse en la cuenta de Imagen TV en YouTube. En su cuenta de Twitter, “Qué pase Laura” va avisando cuando hay episodios nuevos.