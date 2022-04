Qué dijo Niurka Marcos sobre su ingreso a “La Casa de Los Famosos”

La bella bailarina, actriz y cantante, Niurka Marcos, se mostró emocionada en ser la primera inquilina en ingresar a la segunda temporada de la famosa casa de Telemundo, todo indica que la ardiente cubana viene con todo para obtener el primer lugar de la competencia.

La famosa y polémica, Niurka Marcos, es la primera celebridad confirmada que forma parte de este exitoso formato que aleja a reconocidas personalidades del mundo exterior y comienzan a convivir 24/7 en una casa, donde la convivencia de egos empieza a relucir.

Qué dijo Niurka Marcos sobre su ingreso al reality de Telemundo

“Aquí estamos, vean,todo el equipo de la casa de los famosos porque ustedes lo pidieron, yo los consiento porque los amo y vamos a iniciar esta travesía, no me vayan abandonar … su mamaniu, no me suelten porque juntos vamos a ganar”, fueron las palabras de la artista al publicar en sus redes sociales un adelanto de su presentación, pues podemos observar a un Niurka más renovada y con toda la intención de ser la ganadora absoluta de esta segunda temporada.

“Hola amigos, ya llegué a ‘La casa de los famosos’ en Telemundo, mi casa. Diviértanse conmigo porque esto se va a poner honesto y transparente. Todas aquellas personas hipócritas, mentirosas, de doble moral, todas aquellas que ocultan su naturaleza… yo las voy a desenmascarar. Voy a ganar”, dijo la celebridad cubana.En su presentación final como la primera concursante, Niurka se muestra tal y como es, una mujer sin filtros y sin pelos en la lengua.

Jorge Aravena quiere ingresar a esta segunda temporada

Muchos fanáticos apoyan el ingreso de la famosa cubana, pues su sinceridad y personalidad explosiva hizo que se ganara un puesto importante en los medios de comunicación, pues es una mujer que no tiene miedo en decir la verdad. Uno de esos fanáticos que se mostró feliz , fue el actor y exparticipante de la pasada edición de “La Casa de Los Famosos”, Jorge Aravena, el cual aseguró que quiere ingresar de nuevo a la competencia.

“Presiento que va a estar muy buena esta temporada, creo que la voy a ver, y si se descuida la producción. me meto escondido a la casa! jajajaja… @telemundo @telemundorealities”, comentó Aravena en la publicación oficial del ingreso de Niurka al reality.

Por los momentos se espera que se anuncien a más famosos que ya tienen confirmada su presencia, pues este es el regreso triunfal de reality con los verdaderos protagonista que son las celebridades. A su vez, no sabemos cuál será la estrategia bajo la manga de la producción, si ingresa un antiguo participante y quien sabe, vemos de nuevo a Jorge Aravena vigente en las pantallas.