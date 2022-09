¿Por qué Niurka Marcos se arrepintió de estar dentro de LCDLF 2?

Niurka Marcos fue una de las concursantes más polémicas dentro de La Casa de Los Famosos 2, su gran liderazgo la posicionó como una competidora fuerte y de estrategia pero todo parece que se derrumbó cuando la actriz comenzó algunos conflictos con ciertos habitantes, negándose a participar en el reto de la semana y con ella perder el presupuesto semanal.

La vedette fue nominada por sus compañeros y el público decidió sacarla de la competencia siendo la sexta eliminada de la edición. A su vez, al salir y encontrarse con el mundo exterior la cubana aseguró que Telemundo manipuló su imagen e hizo una campaña de desprestigio para perjudicar su imagen.

Niurka Marcos se arrepiente de La Casa de Los Famosos 2

Niurka Marcos es conocida en el mundo del entretenimiento como “La mujer escándalo” porque no se guarda nada y siempre da sus opiniones más calientes cuando le piden su punto de vista y en una sincera entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda aseguró que se arrepintió de estar dentro de La Casa de Los Famosos 2.

“Es la primera vez que me arrepiento de haber estado en un proyecto en 54 años”, comentó Marcos en entrevista con Mara Patricia Castañeda. “Lo único que puedo decir en 54 años de vida, de carrera, de experiencia ¿alguna día me habías escuchado en alguna declaración, en algún medio de comunicación, decir que me arrepentí de algo? No me arrepiento porque analizo las consecuencias de cualquier cosa que voy a decir. Conozco primero mis obligaciones para poder exigir mis derechos”.

Niurka Marcos ingresó a Telemundo porque así se lo pidieron sus fanáticos

Marcos también reveló que aceptó ingresar al proyecto porque así se lo pidieron sus fanáticos. “Desde la primera temporada me llegaban a mis redes sociales ‘Mima métete para que defiendas a Alicia’, ‘Mima métete porque te queremos ahí’; ‘Mima te queremos en La casa de los famosos'”, reveló. “No entré por influencia de nadie, entré porque el público me pidió. Entonces, me llamaron”. Además de dejar claro que no tiene ningún vínculo con algún ejecutivo o productor que intercedió por ella para ingresar al proyecto.

Niurka Marcos será recordada por su gran poder de convencimiento, convivencia y comunicación, dentro de la competencia también fuimos testigos de cómo inició una relación con el actor Juan Vidal y dejó muy claro que estaba abierta para darse una oportunidad en el amor. Actualmente Niurka sigue enfocada en su público y a través de sus redes sociales vemos fotografías que resaltan su belleza así como su gran amor y conexión con el actor dominicano.