Niurka Marcos arremete contra Paulina Rubio ¿Qué dijo la vedette?

Niurka Marcos es perseguida por los medios de comunicación para escuchar su punto de vista ante cualquier acontecimiento de la farándula, en esta oportunidad, fue cuestionada por la prensa para captar el punto de vista sobre el viral video donde se ve a la cantante Paulina Rubio ignorando a su colega Alejandra Guzmán en su gira juntas denominada “Perrísimas tour”.

Por las redes sociales empezó a circular un video donde aparecen las dos estrellas de la música latina, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, en su primer concierto del denominado “Perrísimas Tour”. Ambas intérpretes se unieron en un solo escenario, pero algunos internautas resaltaron que, supuestamente, “La Chica Dorada”, se comportó de una manera poco amable con su compañera, pero ¿Qué dijo Niurka Marcos sobre esta situación?

Niurka arremete en contra de Paulina Rubio

Ante esta situación y como es habitual los reporteros accedieron a Niurka Marcos, ella comentó que Alejandra Guzmán sí sabe cómo compartir su escenario con otras personas, y su intención desde el principio fue reunirse en paz con Paulina Rubio.

“¿Sabes qué opino? Que el artista verdadero, con talento verdadero, comparte el escenario con humildad, y como Alejandra Guzmán es una gran artista, ella comparte el escenario y fue su intención; Ale canta, Ale interpreta, Ale es una reina y respeta a su público”, dijo ante la cámara de Berenice Ortiz.

Además, no perdió la oportunidad para despotricar sobre la actitud de Paulina Rubio la cual la calificó como “majadera”. “Paulina no canta tanto y no es tan talentosa. Lo mismo quiso hacerle a Thalía hace años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen colaboración con ella? Seguro los boletos se están cancelando y todo porque e público vio eso y no le gustó y dicen: ‘A la verg*, se acabó la colaboración’ (…) Ella ha sido una majadera con todo el mundo ”.

Niurka da su punto de vista sobre esta situación

Por si fuera poco Marcos aseguró que ella hubiera reaccionado muy diferente a como lo hizo Guzman si en algún momento le tocará una situación similar, ella la dejaría en evidencia en el escenario.

“Yo le digo al público: ‘Miren a esta chiquita bobita, culicagad*, pendej*, que no canta, que me está haciendo el feo. Estoy aquí por la disquera, porque tengo que cumplir con un contrato, pero lo que tengo que aguantar a esta pendej*”, dijo molesta.

Niurka Marcos sin duda llegó a una conclusión sobre toda esta situación y es que aseguró que “La Chica Dorada” es una mujer “envidiosa”. Desde AhoraMismo ya estamos tan ansiosos de ver cómo será la convivencia entre Laura Bozzo y la vedette cubana dentro de La Casa de Los Famosos. Ambas tienen algo en común: son mujeres muy polémicas y no tienen miedo en decir la verdad.