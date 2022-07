MIRA donde queda La Casa de los Famosos

La ubicación de La Casa de los Famosos es uno de los secretos mejor guardados en el mundo del espectáculo de habla hispana. Sin embargo, en AhoraMismo.com pudimos descubrir dónde queda exactamente y qué tan grande es.

Determinar donde se graba “La Casa de los Famosos 2” no fue fácil. La dirección exacta pudo ser descubierta gracias a una intensa investigación, que incluyó seguir en profundidad en las redes sociales de la casa productora y de la cadena Telemundo, así como vigilar las publicaciones de los que trabajan allí. Estudiar publicaciones respecto al programa de reality TV y prestar mucha atención a los comentarios de los propios concursantes.

¿En qué país está La Casa de los Famosos 2?

La última pista con la que confirmamos la ubicación de La Casa de los Famosos fue dada por Ivonne Montero cuando saludó a la mamá de Nacho Casano en el espacio que han compartido los famosos del programa de Telemundo.

“Bienvenida a México”, le dijo la actriz, bailarina y cantante. La mamá de Nacho vive en Argentina, por lo que un recibimiento efusivo fue más que bienvenido, pero con sus palabras Ivonne Montero eliminó la fantasía de que el programa se grababa en Estados Unidos.

¿En qué ciudad se graba La Casa de los Famosos 2?

Sabemos además que el programa se realiza en su totalidad en la Ciudad de México, en un área llamada Churubusco, en el sur de la capital mexicana, dentro de la zona conocida como Coyoacán.

En Churubusco se han asentado varias empresas audiovisuales, que han producido importantes proyectos de cine y televisión. Una de estas son los Estudios Churubusco, donde se han filmado películas como “La ley de Herodes”, “La marca del Zorro”, “Frida” y muchas otras.

Allí están también las sedes de TV Azteca y Telemundo México, entre otras. Sin embargo, en ninguna de ellas se graba “La Casa de los Famosos 2”.

¿Dónde se graba La Casa de los Famosos?

“La Casa de los Famosos 2” está en los estudios de la empresa Endemol Shine BD, que es la división en español del gigante de la producción Banijay Americas. Allí está armada la residencia donde los famosos viven bajo 57 cámaras, grabando las 24 horas del día, los siete días a la semana.

Esta empresa también ha producido proyectos de la talla de “Mira Quien Baila” (Univision), “MasterChef Mexico” (TV Azteca), “Me Caigo de Risa” (Televisa), “Nicky Jam: El Ganador” (Netflix), “Se Rentan Cuartos” (Comedy Central Latinoamerica), “Quien es la Mascara” (Televisa), “Subete a Mi Moto” (Amazon Prime), “LOL: Last One Laughing” (Amazon), “Cazatesoros” (TV Azteca) “MasterChef Latinos” (Estrella), “Tu Cara Me Suena” (Univision) y “A Beautiful Lie” (Pantaya) protagonizada por Kate del Castillo.

¿Cómo es realmente por dentro ´La Casa de los Famosos´?

La Casa de los Famosos tiene dos habitaciones donde conviven los concursantes, con ocho amas cada uno. También hay una cocina abierta a un gran comedor, un gimnasio y un amplio patio al aire libre, más un área con piscina. Hay la sala donde los famosos se reúnen para ver los mensajes del exterior, como las nominaciones, además de un área de juegos con mesa de pool, baños, vestidores y otras zonas como las salas de las fiestas.

Además, en la parte superior de las habitaciones hay “la suite del líder”, que tiene una cama cómoda y espaciosa, un jacuzzi y áreas privadas.