Mayeli Alonso sufrió un aborto por una golpiza ¿Quién fue de los Rivera?

Mayeli Alonso fue la primera eliminada de La Casa de Los Famosos 2 la polémica imagen de la empresaria ha hecho de la mexicana toda una mujer fuerte dentro del mundo del entretenimiento, su comentada relación y divorcio con Lupillo Rivera, hizo de Alonso independiente y dueña de sus negocios.

A través de su cuenta de Instagram, Mayeli Alonso, también es una influencer y comparte con sus más de un millón de seguidores detalles de su vida así como el día a día con sus fanáticos pero en una oportunidad contó un secreto nunca antes revelado y fue cuando estaba embarazada y sufrió violencia doméstica, lo que hizo que perdiera un bebé.

Mayeli Alonso habla de la pérdida de su bebé

Esta pérdida se debió a una pelea que tuvo con una mujer que pertenece o es cercana a la familia de Lupillo Rivera. Además, cuando fue invitada al programa La Mesa Caliente la empresaria no perdió la oportunidad de hablar de un capítulo borroso en su vida cuando perdió a un hijo el cual habría sido su segundo hijo debido a una pelea.

“Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento, estaba platicando con mis seguidoras. No fue de una expareja la pérdida, o sea, sí estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo y tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé. De hecho, hubiese sido mi segundo hijo” comentó Alonso.

¿Quién fue el causante de esta pérdida?

Mayeli Alonso no quiso dar detalles de quien la causante de esta pérdida lo que se sabe que es cercana a la familia Rivera y fue una mujer. Además, aseguró que se trató de una mujer que “tiene que ver” con la familia Rivera y ella tenía ocho semanas de embarazo.

Mayeli Alonso una mujer fuerte y empoderada

Aunque han pasado más de 10 años de este hecho fue un capítulo de la vida de Alonso muy fuerte y delicado antes no podía hablarlo ya que no lograba procesar y comprender su pérdida comentó Alonso. Además este tema salió a colisión porque la misma empresaria decidió contarlo con sus seguidores en su cuenta de Instagram. También surgioó muchas hipótesis de la posible persona que propició la pelea pues recordemos que Chiquis Rivera escribió en su libro que su prima, Karina Rivera, hija de Gustavo Rivera, se había peleado con Mayeli, la empresaria aclaró que no se trató de ese enfrentamiento, sino de uno que ocurrió antes.