¿Manelyk González y Alicia Machado ya no son amigas? Esto habría sucedido

El más reciente reality show de la cadena Telemundo, con un éxito arrollador, fue “La Casa de los Famosos”, un experimento al mejor estilo de otros célebres realities como “Gran Hermano VIP”, en donde 16 rostros muy conocidos de los medios de comunicación en español permanecerían confinados en una lujosa casa, y a través de diferentes retos y estrategias, determinarían a un ganador, que sería la última persona en la casa. En este caso, el premio de 200,000 dólares en efectivo, se lo llevó la actriz y Miss Universo 1996, la venezolana Alicia Machado.

Alicia Machado: Adorada y muy polémica

Era muy claro lo que pasaría en “La Casa de los Famosos” cuando sumaron a Alicia Machado. La bella y talentosa ex reina de belleza hizo gala de su personalidad extrovertida y en muchos momentos explosiva cuando se enfrentó a varios de sus compañeros, a otros intentó a ayudar e incluso hizo amistades muy divertidas, como fue el caso de Manelyk González, la influencer mexicana con más de 13 millones de seguidores en las redes sociales, en donde promociona su estilo de vida y además maneja un imperio de moda, accesorios e incluso ropa de ejercicios.

Alicia y Manelyk, ambas de carácter fuerte, hicieron una llave casi instantánea desde que González se sumó a La Casa de los Famosos para reemplazar a la mexicana Kimberly Flores, que decidió abandonar el programa para resolver asuntos personales. la unión fue tal, que la audiencia de La Casa de los Famosos les puso un nombre, las llamaron “Las Manelicias”, unas amigas que se mostraban inseparables, contra cualquier conspiración de sus compañeros dentro de la controversial casa.

¿Manelyk González y Alicia Machado ya no son amigas?

Pero en las redes sociales ha surgido la pregunta sobre esta amistad, y si ya Manelyk González y Alicia Machado, no son tan cercanas como se dejaron ver en el show de Telemundo, tanto ha sido que los canales especializados en el programa de televisión han dedicado videos sobre este tema.

Un ejemplo claro es el canal de YouTube JacoJR, quienes publicaron un video haciendo referencia precisamente a esto, en donde detallarían que contrario a lo que se ha especulado en redes sociales, Alicia Machado y Manelyk González si son amigas, pero son dos mujeres en etapas diferentes de sus vidas.

No se pierdan el video que detalla un poco más esta información sobre Manelyk y Alicia, que ha despertado una vez más la polémica:





MANELYK Y ALICIA YA NO SON AMIGAS? ROMPIERON AMISTAD FUERA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS 2021-11-24T15:43:28Z

También comentan que Alicia Machado apenas salió de La Casa de los Famosos, partió a Miami, mientras que Manelyk estaría retomando sus obligaciones en México, y también destacaron que ambas se siguen en redes sociales, lo que es indicativo de que aunque sea si existe una relación entre ambas.

Los mensajes en este video no se hicieron esperar: “Ellas siguen su amistad, Ali sigue hablando de esa amistad y cuando tengan tiempo se pondrá de acuerdo con Mane para irse a divertir. Antes era por estar en la casa juntas, ahora que termino Ali se fue a Miami y Mane esta aquí en México. No digan cosas que no son ciertas!.”, aseguró una seguidora a través de YouTube.

Aquí esperamos que en efecto, esta amistad continúe, es mucho lo que queremos ver todavía de este dúo tan especial.