Lisset Gutiérrez es la ex novia de Nacho Casano: ¿Quién es ella?

Lisset Gutiérrez es también conocida simplemente como Lisset. Ella es la mujer que le robó el corazón al actor Nacho Casano en 2017. Lisset, quien es una actriz y cantante mexicana, conoció a Casano cuando grababan la novela A que no me dejas en 2015.

Ellos empezaron una relación en 2017. El romance no duro mucho tiempo. Pero donde hubo fuego, cenizas quedan. Por lo que en marzo de 2019 volvieron a encender su romance. Así es, se volvieron a dar una segunda oportunidad pero después de seis meses de amor, todo se terminó. El 12 de septiembre del mismo año, hicieron oficial su separación pero dejaron claro que siguen siendo buenos amigos. “Ya no andamos, lo quiero mucho pero terminamos”, dijo Lisset a TVyNovelas, en 2019. “No compaginamos, y así es la vida, yo lo quiero mucho como amigo y así se quedan las cosas”.

Lisset es siete años mayor que Nacho Casano

Cuando la pareja decidió volverse a dar otra oportunidad, ellos afirmaron que la diferencia de edades no existe entre ellos. Lisset es siete años mayor que el actor argentino.

Lisset, de 48 años, aseguró en entrevista para Grupo Cantón que “él podrá tener menos edad, yo podré ser mayor, pero nos hemos compaginado muy bien. Eso sale sobrando, tenemos características muy distintas, pero nos hemos llevado muy bien y al final de cuentas nos complementamos”.

Cabe mencionar que en 2018, Lisset tuvo un fugaz romance con el actor Jorge Gallegos. El siguiente año, Casano empezó a enviarle mensajes románticos a Lisset. “Ama como si mañana no tuvieses oportunidad de hacerlo. Para que el día que no haya un mañana no te quedes ni con un gramo de amor que deberías haber dado”, dice un mensaje que publicó Casano en sus redes en febrero de 2019.

Pero la felicidad duro poco ya que terminaron seis meses después de haberse dado otra oportunidad.

Lisset e Ivonne Montero fueron mejores amigas

Lisset e Ivonne Monter se conocen desde hace muchos años. Ellas fueron mejores amigas en la secundaria. En entrevista con El Universal, Lisset asegura que siempre recuerda a Ivonne como una mujer guerrera. “Yo conozco a Ivonne Montero. Fue mi mejor amiga en secundaria y la conozco muy bien”, dijo Lisset a El Universal. “Es una mujer guerrera, es madre soltera que ha luchado por su hija y se las ha visto negras”.

Cuando le preguntaron sobre los señalamientos que hizo Ivonne sobre la sexualidad de Casano, Lisset dijo lo siguiente: “No sé qué juego están jugando en ´La casa de los Famosos´, pues ambos son actores, ¿no?”.

Lisset dijo en forma jocosa que se ha negado a la invitación de estar en el reality porque en el encierro “salen los monstruos”.

Lisset estuvo casada con el actor Demián Bichir y tiene una hija

No muchos saben que Lisset estuvo casada con el gran actor Demián Bichir. Ellos se casaron en 2001 pero el matrimonio terminó en divorcio dos años después. Luego se casó con el actor español Lisardo en 2008. Juntos tuvieron una hija a quien llamaron María Guarinos Gutiérrez. Pero este matrimonio terminó, informa La letra de.

Lisset debutó a los 12 años en el mundo del entretenimiento

Desde niña, Lisset demostró su interés en el mundo del entretenimiento. A ella le gustaba el canto, baile y la actuación. A los 12 años de edad formó parte del elenco de Blanca Nieves. En 1990 estaba en la producción Calle 42, según La letra de. En 1996, Lisset cantó junto a Armando Manzanero el tema principal de la novela Nada Personal. En 1997, Lisset lanzó su primer disco. El siguiente año protagonizó la obra de teatro Loco por ti.

LA GUAPA LISSET HABLA DE CARMEN SALINAS Y MI FORTUNA ES AMARTE La guapa actriz y cantante #Lisset acudió a apoyar a sus amigos Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Rodrigo de la Cadena, además el actor y productor Gerardo Quiroz la está invitando a proyectos. También habló sobre cómo están llevando la situación de la señora #CarmenSalinas en la novela #MiFortunaesAmarte de la cual también es parte.… 2021-11-20T08:50:07Z

Lisset ha compartido creditos con Geraldine Bazán, Ninel Conde, Silvia Navarro, Cristián de la Fuente y César Évora, entre otros.

Ella siempre se ha mantenido trabajando. En 2020, actuó en la serie Médicos, línea de vida, con el personaje de Natalia. También estuvo en Te doy la vida, donde le dio vida a Patricia.

Este 2022, Lisset actuó en Mi fortuna es amarte, producida por Nicandro Díaz.