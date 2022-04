La presentadora peruana, Laura Bozzo, es reconocida en el mundo de la televisión por su icónica frase ¡Qué pase el desgraciado” pero desde su aparición en el año 1994 en la televisión hasta hoy día. Laura ha tratado de mantener un espíritu joven y su eterna juventud hasta tal punto que ha recorrido ha varios procesos estéticos para verse cada día mejor, pero ¿Cuántas cirugías se ha realizado Laura Bozzo ?

La presentadora peruana tiene actualmente 69 años de edad y ella no solo ha sabido lograr una proyección en la televisión sino también ha sido muy mediática por sus conflictos con la justicia, su situación amorosa y uno que otro encontronazo con figuras de la televisión.

¿Cuántas cirugías tiene Laura Bozzo ?

En una entrevista sincera y sin filtros, Laura Bozzo, reveló cuántas cirugías se ha realizado. Fue en una charla con la con la influencer mexicana Yina Calderón que la famosa abogada de la televisión decidió revelar cuántas cirugías se ha realizado desde el inicio de su carrera. Aunque para sorpresa de muchos Laura reveló que no se ha realizado una cantidad exagerada de cirugías plásticas.

En vivo Yina Calderón y Laura Bozzo / LIVE COMPLETO Se interesan en mi solo por dinero Live Yina Calderón y Laura Bozzo / LIVE COMPLETO Se interesan en mi solo por dinero #yinacalederon #laurabozzo #liveyinacalderon ————————————————————————————————————– live yina calderon y laura bozzo, live yina calderon, yina y laura bozzo, yina calderon y laura bozzo, live laura bozzo y yina calderon, live yina calderon hoy, live yina y laura bozzo, laura bozzo,… 2020-06-18T02:38:19Z

“No soy mucho de cirugías, más que nada soy de ejercicio físico”, manifestó Bozzo en medio de la transmisión.Después de hacer esta afirmación, la presentadora peruana aseguró que solo se hizo una mamoplastia de aumento y una especie de liposucción en sus rodillas.

Laura Bozzo mantiene su belleza

Aunque sí confesó que se cuida su piel con procesos no invasivos y recurre a la medicina estética, pero esto no es considerado como cirugías plásticas. Entre estos tratamientos ella comentó que se ha inyectado plasma, células madre y colágeno en su rostro. Además, se realizó en Colombia un procedimiento conocido como hilos rusos.

“En la cara me hago mucho plasma, me aplico células madre, me pongo colágeno y me hice en las mejillas los famosos hilos rusos. En Colombia tengo muy buenos cirujanos que me hacen los procedimientos sin necesidad de cortar”, puntualizó Laura Bozzo.

Laura nunca ha tenido miedo en mostrarse tal y como es, tanto es así, que en sus redes sociales hemos visto publicaciones donde aparece sin una gota de maquillaje y al natural, aunque creemos que eso nunca ha sido un problema para ella porque su espíritu libre, su personalidad explosiva y su gran talento, son las mayores características que tiene la abogada peruana.

Con su entrada a La Casa de Los Famosos veremos a una Laura más real, no la faceta que hemos conocido a lo largo de su carrera la cual es una mujer que se digna a solucionar problemas y poner a su sitio a la gente, pero ¿Cómo será la convivencia de Laura con sus demás compañeras? Esa respuesta aún no lo sabemos, pero estamos muy contentos por su ingreso al reality de telemundo.