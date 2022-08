¿Lewis Mendoza es gay?: ¿Por qué Laura Bozzo dudó sobre su orientación sexual?

Tras la salida de Laura Bozzo de la competencia los habitantes fuera de la casa pudieron debatir todo lo sucedido en relación al reality show, pero sin duda una persona que se sintió herida por las palabras de la peruana fue Lewis Mendoza, quien decidió encarar el asunto y asegurar que está decepcionado por las palabras de la peruana.

Laura Bozzo sigue dando de que hablar tras su salida de La casa de Los Famosos 2

Laura Bozzo ha despertado millones de comentarios por su fuerte y cambiante personalidad dentro de La Casa de Los Famosos. Ahora los habitantes que se encuentran fuera del juego debatieron sobre el desenvolvimiento de cada uno dentro de la competencia, pero uno que se fue directo contra la presentadora peruana fue Lewis Mendoza, el cual decidió enfrentar los comentarios de una supuesta relación que mantenía con Nacho Casano.

Lewis Mendoza decepcionado con Laura Bozzo

“Yo estoy muy decepcionado de Laura porque vi videos tú diciendo que yo tuve una relación con Nacho, sabiendo que solamente es una amistad” Comentó Mendoza a lo que inmediatamente Laura Bozzo trató de defender su punto de vista. “Perdón yo nunca he dicho que hayas tenido una relación con Nacho. Ivonne habló y claramente dijo que querían hacer un trío, tú (Mendoza), ella (Montero) y Nacho”, argumentó la presentadora de televisión. Asimismo, Lewis trató de desenmascarar a Bozzo porque cuando ella dio esos comentarios aseguró que quería a la comunidad gay, y Mendoza se sintió herido por estas declaraciones.

Aunque Laura Bozzo si soltó la lengua y trató de insinuar que tanto Lewis Mendoza y Nacho Casano tenía una relación más que de amigos, pero como todo queda grabado, Laura al salir de la competencia tuvo una grata conversación con Jimena Gállego y aquí relató que no hay nada de malo en tener una relación y que adora a la comunidad, pero era obvio que había una relación pero todo este revuelo surgió cuando involucraron a Ivonne para realizar un trío.

Laura Bozzo niega acusaciones sobre la sexualidad de Lewis Mendoza y Nacho Casano

“Cual es el problema” comentó Laura Bozzo en el programa La Mesa Caliente. “Yo no he dicho que sea una relación gay, he dicho una relación muy cercana, tan cercana que le pidieron un trío a Ivonne Montero ¡Tan cercana o no cercana!” Se defendió Bozzo. Aunque esta situación hizo que se abriera un debate y la presentadora se justificó al decir que ella dice lo piensa y si tiene valentía para expresar y decir lo que muchos no dicen.

Nacho Casano y Lewis Mendoza mantuvieron una buena relación de complicidad dentro de La Casa de Los Famosos y tras el acercamiento con Ivonne Montero nacieron millones de comentarios, tanto así, que aseguraban que ambos mantenían una relación homosexual, pero sin duda, Lewis Mendoza tuvo la oportunidad de enfrentar a Laura Bozzo y esta respondió que todo se basó en rumores y que ella nunca comentó sobre la supuesta relación.