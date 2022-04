Laura Bozzo confirmada para La Casa de Los Famosos 2

Para sorpresa de todos, Laura Bozzo ingresa como participante a la segunda temporada de La Casa de Los Famosos. Bozzo es reconocida por su explosiva personalidad, la cual la fuimos descubriendo a lo largo de los años con su talk show y su frase “‘¡qué pase el desgraciado!”

Laura Bozzo es una famosa abogada y presentadora de televisión que a lo largo de los años se ha mostrado muy cercana con su público y con los medios de comunicación, su exposición a los escándalos no paran y ella no tiene miedo a decir la verdad, ¿Cómo será la convivencia con Niurka Marcos? Aún no lo sabemos, pero como dice la ley de cargas que enuncia que las cargas de igual signo se repelen, esperemos que entre ellas haya una sana convivencia.

Laura Bozzo no busca enemigos

#laurabozzo #niurka #niurkamarcos #casadelosfamosos

“Soy una persona que actuó con inteligencia, yo elijo a mis enemigos, nadie me elige como enemiga, yo los elegidos, yo no me voy a pelear con peso pluma, yo me peleo con peso pesado y generalmente mis peleas son con los hombres no con las mujeres… cada quien tiene su punto de vista y respeto el punto de vista de los demás”, esto en relación a su convivencia con Niurka Marcos y el resto de los participantes de la competencia.

Habían muchos rumores sobre el ingreso de Laura Bozzo a la competencia más famosa de la televisión hispana, la llegada de Bozzo se da días después de que estrenara su nuevo talk show en Imagen Televisión en México. No se sabe como Laura estará en los dos programas al mismo tiempo o si es que ha grabado por adelantado para el talk show mexicano y así poder concursar en el show de Telemundo.

Confirmada para La Casa de Los Famosos 2

“La reconocida conductora, Laura Bozzo está confirmada y lista para revolucionar La Casa De Los Famosos. ¿Están list@s para verla en acción? Nueva temporada martes 10 de mayo a las 7PM/6C por @Telemundo. ¡Te esperamos! @laurabozzo_of #ConfirmadosLCDLF2 #LCDLF2″. Fue la entrada oficial de Laura Bozzo a la competencia.

Héctor Sandarti y Jimena Gállego fueron los que dieron la bienvenida por la puerta grande a la presentadora, Laura Bozzo, al confirmar su ingreso durante los Latin AMAs, para sorpresa de muchos se hizo oficial esta noticia y veremos a la abogada peruana delante de las pantallas.

La Casa De Los Famosos 2 | Telemundo Promo Trailer DALE LIKE Y SUBSCRÍBETE 👍🏼 2022-04-09T22:39:31Z

Otras estrellas que han sido confirmadas para entrar incluyen a Niurka Marcos, Luis “Potro” Caballero, Nacho Casano, Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Juan Vidal, Salvador Zerboni, Mayeli Alonso, Brenda Zambrano y ahora con Laura Bozzo se va completando la lista para conocer de primera mano todos los integrantes que dicen presente para esta nueva temporada.