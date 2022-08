¿Laura Bozzo ya sabía que sería eliminada de la Casa de los famosos 2?: ¡Esto lo revela!

Este martes 2 de agosto, en la Casa de Famosos 2, como decía la popular canción de Nek: “Laura no está, Laura se fue”.

La conductora de televisión fue eliminada del reality show, contra muchos pronósticos que incluso la daban como la segura ganadora para llevarse los $200,000 dólares y el reconocimiento de salir victoriosa de la segunda edición del programa de Telemundo.

Y aunque las votaciones solo se conocieron el lunes en la noche, donde se supo que tan solo el 10% del público apoyó a la Señorita Laura, fans coinciden en que una fotografía publicada por la peruana en su Instagram, antes de conocerse su suerte, podían vaticinar que su futuro sería triste en el show.

La polémica presentadora de televisión, quien a lo largo del reality protagonizó peleas y controversias con varios habitantes de la casa, había colgado en su Instagram una imagen con la que pedía respaldo a su gente, y allí estaba ataviada de negro y rostro de tristeza, lo que más de uno vio como una señal premonitoria.

Muchos aseguraron que a juzgar por la foto y el gesto de Laura, tal vez la peruana ya se imaginaba o presagiaba su salida de la competencia.

Lo cierto es que la animadora debió decir “adiós” a la competencia, siendo la última eliminada antes d ela gran final, a la que lograron avanzar Nacho Casano, Daniella Navarro, Toni Costa, Salvador Zerboni e Ivonne Montero, quien estaba salvada.

Al irse del programa, Laura volvió a enfilar su dura lengua y no mostró señales de arrepentimiento por sus pataletas ni peleas, y por el contrario dijo irse por la puerta grande.

Laura Bozzo es eliminada de La Casa de los Famosos 2022-08-02T01:13:10Z

“Muy contenta de verdad, me siento muy orgullosa de mi participación, de haber podido ser como soy y salir de la misma razón porque yo prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad a estar en un lugar donde hay que arrancarse el corazón por $200,000 dólares. ¡Se los regalo!”, mencionó la llamada reina de los “talk shows”.

Laura Bozzo vs la Casa de Los Famosos 2, peleas y enfrentamientos ¡Que pasen los desgraciados! Video oficial de Telemundo Entretenimiento. La señorita Laura tiene mucho que decir ¡y la van a escuchar! No te pierdas las mejores peleas y enfrentamientos entre Laura Bozzo y los miembros de la Casa de los Famosos 2. 0:00 – Laura vs Natalia ¡Hipócrita! 0:32 – Laura se quiere largar 3:30 – Laura vs Natalia… 2022-06-26T21:00:09Z

El último mensaje de Laura en su Instagram, previo a su eliminación, decía: “Yo estaré aquí,siendo YO hasta que ustedes lo decidan . Gracias por todo el apoyo los amo”.

LAURA BOZZO ES ELIMINADA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS! LA CASA DE LOS FAMOSOS 2 TELEMUNDO – EN VIVO #LaCasaDeLosFamosos2 #Telemundo #LCDLF2 LAURA BOZZO ES ELIMINADA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS! LA CASA DE LOS FAMOSOS 2 TELEMUNDO – EN VIVO #NiurkaMarcos #LauraBozzo #BrendaZambrano #IvonneMontero #JuliaGama #JuanVidal #DaniellaNavarro #NataliaAlcocer #SalvadorZerboni #Potro #LewisMendoza #MayeliAlonzo #NachoCasano #OsvaldoRíos #RafaelNieves #ToniCosta #NiurkaYLauraBozzo #LaCasaDeLosFamosos La Casa de los Famosos ¡NUEVA TEMPORADA! | En vivo 24/7 (Streaming 2) ¡Regresa… 2022-08-02T00:57:23Z

Dinos que piensas de la eliminación de Laura y si crees que ella ya presentía que sería la eliminada número 12 de la Casa de los famosos 2.

También cuéntanos quién crees que finalmente se llevará el premio gordo de la competencia como sucesor de Alicia Machado, quien ganó la primera temporada de casa de Famosos.