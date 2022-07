LAURA BOZZO: Explotan contra ella en LA CASA DE LOS FAMOSOS

A medida que pasan los días en la segunda temporada del exitoso reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, las tensiones afloran entre los participantes restantes quienes que continúan en la carrera por alcanzar el preciado maletín con los 200,000 dólares en efectivo que ya ganó la actriz y Miss Universo 1996 Alicia Machado en la edición pasada.

2da temporada muy polémica

Si pensábamos que habíamos visto todo en La Casa de los Famosos, estábamos equivocados. Definitivamente en la segunda edición el drama se mantuvo a la orden del día, y es que con participantes como la vedette cubana Niurka Marcos, el actor Juan Vidal, Ivonne Montero y la controversial presentadora cubana, no podía ser diferente; ¡el recipe para la polémica!

Pero si hay una participante que ha hecho honor a su reputación imparable, esa es Laura Bozzo. La legendaria presentadora, creadora de la icónica frase “¡qué pase el desgraciado!”, la que repetía incansablemente en su show cada vez que llegaba algún hombre infiel o abusador entre sus panelistas.

Auténtica y directa la llaman unos, otros le dicen violenta e inestable. Lo que es cierto es que Laura Bozzo se ha mantenido contra todo pronóstico cada vez más cerca de la gran final, y si bien se ha peleado con todos sus compañeros, eventualmente termina arreglándose, aunque hay una en particular con la que la pelea sigue y parece no tener fin, se trata de la actriz mexicana Ivonne Montero.

A Montero, quien recientemente se ganó el pase a la gran final de La Casa de los Famosos, no hay insulto que Laura Bozzo no le haya dicho a este punto. Llegando, entre otras cosas, a acusarla de usar a su hija enferma para generar lástima, de ser una “prostituta”, entre otros nombres que Montero ha tomado con mucho respeto, cosa que parece enfadar aun más a Bozzo.

La pelea de las peleas

Luego que Ivonne Montero fuese nombrada la primera finalista de La Casa de los Famosos, decidió hacerle una especie de dibujo a su hija en la mesa de comer, usando frijoles, lo que generó la ira de Bozzo quien empezó una vez más a llamarle toda clase de nombres, llegando incluso a arruinarle el dibujo. Ambas se dijeron de todo, y sin lugar a dudas el público se encuentra completamente dividido pero son otras celebridades, y la audiencia, quienes parecen haber tomado el lugar de Ivonne Montero y han estallado contra Laura Bozzo.

Como era de esperarse, las reacciones de otras celebridades fuera de la casa no se hicieron esperar. El portal Mamás Latinas, compartió lo que dijo la actriz y conductora Yolanda Andrade, quien luego de la última pelea tuvo duras palabras contra la peruana:

“Eres tóxica. Es desgastante seguir soportando tanta maldad que hay en tu ser… Eres la vergüenza de género… Me parecías divertida por ridícula, ahora la gente te agradece lo mucho que vimos (de ti)”. También, aseguró que Laura no ayuda a las mujeres como tanto presume: “Defensora de las mujeres, eso no existe en ti… Una disculpa para todas las mujeres por esta vergüenza de género.¡Patética! Recordemos que la delincuente eres tú”, indicó Andrade a través de sus redes sociales.

Lo cierto es que ya queda cada vez menos para el final de La Casa de los Famosos y esto podría ser determinante en el destino de Laura Bozzo.