Laura Bozzo se embarra de “caca” en el baño de LCDLF2 [VIDEO]

Laura Bozzo sigue dando de que hablar en esta temporada de La Casa de Los Famosos su explosiva personalidad ha hecho que ponga en su sitio a más de uno pero ahora la presentadora peruana es la reina de las redes sociales por su auténtica personalidad, tanto ha sido el cariño de los participantes que se deciden unir para hacerle una broma pesada.

No todo es pelea dentro de la competencia y las celebridades buscan divertirse y despejar la mente cuando tienen tiempo de ocio. Ahora decidieron unirse para hacerle una jugada a Laura Bozzo y la mente maestra de esta broma fue el actor Salvador Zerboni, la reacción de la presentadora peruana fue tan espontánea que sin duda se volvió viral en las redes sociales.

Habitantes dentro de la casa le hacen una broma pesada a Laura Bozzo

Salvador están en el baño y le pide el favor a Laura que le alcance un papel higiénico pero todo esto forma parte de la broma que le tenían armada a la presentadora peruana. Laura le entrega el papel y este lo toma por un lado pero le coloca chocolate en la mano en simbología de que fuera escremento. Inmediatamente la cara de asco de Bozzo fue tan cómica que todo quedó grabado en las cámaras.

“Me he embarrado de caca toda las manos (…) ayyyy jefa esto no me ha pasado ni con mis maridos” fueron las palabras de Laura ante este hecho. Pero las redes sociales no se hicieron esperar. “Muero de risa”, “amoooo a Laura”,” jajajaa te amamos lau” fueron las reacciones de los fanáticos. Sin duda, La Casa de Los Famosos 2 es una verdadera telenovela de la vida real.

Laura Bozzo es una de las artistas mas apoyada dentro de la competencia

Sin duda Laura es una de las artistas dentro de la competencia que ha logrado conectar de la mejor manera con el público, su experiencia y su honestidad ha hecho de cada reacción un momento épico dentro del reality de Telemundo, tanto es el cariño de los televidentes que a través de las redes sociales llueven los buenos comentarios hacia Bozzo, perfilándose como una de las favoritas a llevarse el primer lugar y con esto el premio de 200 mil dólares en efectivo.

La conductora lleva el primer lugar en imágenes creadas por el público, para burlarse de acciones cotidianas de cualquiera que ha logrado que la presentadora de televisión logre conectar con todos los televidentes que disfrutan de la estadía de Bozzo dentro del reality de Telemundo. La Casa de Los Famosos 2 ha demostrado cada día que las cosas pueden cambiar y ha demostrado que en sus redes sociales también ha hecho de su imagen toda una sensación para sus seguidores.