Laura Bozzo contra ataca luego de que la denominaran “Señorita Larva”

Laura Bozzo a lo largo de su carrera ha sido muy comentada por la opinión pública por su vida tan escandalosa y polémica, tanto así, que su extrovertida y cambiante personalidad han hecho que la presentadora peruana sea perseguida por la prensa para captar sus declaraciones sobre distintos temas de actualidad, ahora parece que Laura vuelve a sacar las garras en contra del periodista Alex Kaffie que se ha referido a la abogada como “Señorita Larva”.

Laura Bozzo ha tenido mucho apoyo a lo largo de su carrera así como detractores y uno de esos ha sido los distintos comentarios y señalamientos del periodista Alex Kaffie, la peruana tuvo la oportunidad de enfrentarlo en el programa “Sale el sol” donde estuvo presente para promocionar su programa y comentar sobre su experiencia dentro de La Casa de Los Famosos 2.

Laura Bozzo se siente orgullosa de su participación en La Casa de Los Famosos

El periodista mexicano fue el que encendió los ánimos en el estudio al comentar lo mal que se debe sentir al no haber ganado el reality: “pero, ¿no se siente gacho que ya estaba casi en la final y se quedó sin corona? ¡Se quedó sin corona y eso arde!” Asimismo, los dimes y diretes no se hicieron esperar sobre ese comentario la “abogada de los pobres” le respondió contundente: “a veces perdiendo se gana”, pero Alex Kaffie refutó diciendo: “no, no”, y Laura añadió: “¿Sabes qué corona tengo? Tengo 1 millón y medio de seguidores en TikTok y eso se monetiza querido.

¡Laura Bozzo y Alex Kaffie se ENFRENTAN por polémicas en LCDLF2 y más! | Sale el Sol ¡#LauraBozzo y #AlexKaffie CARA A CARA sobre sus polémicas en La Casa de los Famosos! No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: bit.ly/2mJSv1f Twitter: bit.ly/2q0z1H0 O en nuestras redes de Imagen Televisión… 2022-09-22T15:57:58Z

Laura Bozzo aseguró que La Casa de Los Famosos 2 fue una experiencia donde cada uno hacia lo que quisiera y sin guion y esto volvió a encender la mecha “El éxito de ‘La Casa de los Famosos’ es que cada uno hizo lo que quería, muchos iban con estrategias preparadas, yo no iba con ninguna más que ser yo misma. Puedo jurar que jamás a mí se me dio una sola indicación”, detalló Laura. Ante este argumento, Alex respondió: “Usted es muy colmilluda, no nos va a venir a contar que no había guión y esas cosas…”.

Laura Bozzo responde a los ataques del periodista Alex Kaffie

Alex preguntó a la conductora que si se arrepentía de las “asquerosidades” que dijo dentro del reality , a lo que Laura respondió: “igual que tú, tú también lanzas porquerías por la boca o sea que a mí no me vengas a decir”. Asimismo el periodista volvió a preguntarle a la peruana de que se arrepentía, por lo que Laura no se quedó callada y se defendió: “no hablo de asquerosidades, pero yo tengo un problema… yo soy una persona que muchas veces tengo la razón, pero la forma en la que yo digo las cosas, destruye… si yo te digo las cosas con inteligencia y sin ofender, yo demuestro que tengo la razón, pero si yo ofendo yo soy quien queda como la loca, eso es lo que yo he logrado vencer en ‘La Casa de los Famosos’”.

Laura Bozzo reacciona a sus mejores memes | Sale el Sol #LauraBozzo reacciona a sus memes de ‘La Casa de los Famosos’ y nos cuenta que pasaba en el momento de los hechos. No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: bit.ly/2mJSv1f Twitter: bit.ly/2q0z1H0… 2022-09-22T17:22:10Z

En el programa matutino de Imagen TV “Sale el sol” fue el escenario perfecto que utilizó el periodista mexicano para atacar y hacer preguntas incómodas a Laura Bozzo “Voy a ir a su programa, va a ser un capítulo que se llame, ‘se quita lo obeso, lo larva no’”; debido a ello Laura contestó: “me encanta ser larva y también voy a hacer otro que diga: ‘se rejuvenece con plata pero lo bruto no me lo quita nadie’, ¡no hay trasplante de cerebro, señoras y señores”,finalizaron el momento incómodo. Asimismo Laura demostró que esos comentarios forman parte de su carrera y solo utiliza su inteligencia para responderlos y dar su punto de vista sin iniciar una fuerte discusión.