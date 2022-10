Laura Bozzo apoya a Verónica Castro, tras caso de acoso a menores de edad

Laura Bozzo alza su voz y esta vez apoya a la gran diva de las producciones mexicanas, Verónica Castro, que esta envuelta en un escándalo por presuntamente acosar algunas menores de edad pero la reconocida “abogada de los pobres” decidió apoyar a la actriz y detener las campañas de odios.

Verónica Castro se encuentra en el ojo del huracán por supuestamente acosar algunas de sus fans que eran menores de edad hecho que hizo que la “Señorita Laura” saliera en defensa de la gran diva de las telenovelas mexicanas, todo sucedió dentro de la publicación que Verónica Castro colocó en su cuenta de Instagram y que contenía el comunicado por parte de la firma de abogados Schütte y Delsol Gojon.

Laura Bozzo brinda su apoyo a Verónica Castro tras supuesto caso de abuso a menores de edad

Asimismo, en la publicación en las redes sociales se menciona que la actriz y cantante habría sido víctima de daño moral, violencia digital y mediática. “La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella (…) La información falsamente difundida y manipulada afecta también los derechos de adolescentes menores de edad. Verónica Castro les reitera su apoyo, y agradece las expresiones de afecto y solidaridad que ha recibido tanto de ellas como de sus familias”, se pudo leer en el documento.

Laura Bozzo apoyó este comunicado y publicó un mensaje apoyado a Castro “Excelente @vrocastroficial BASTA de soportar campañas de odio que sabemos de donde vienen que caiga todo el peso de la ley sobre quienes afirman hechos sin pruebas”, además dio un parado a las especulaciones e instó a que se haga justicia en este caso“Que se haga justicia y sirva de lección para que no se manchen honras, muy fácil es insinuar pero ese solo hecho puede destruir a una persona y eso no se vale, cuenta conmigo y hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

Play

VERONICA CASTRO SE DEFENDERÁ HASTA EL FIN | LAURA BOZZO LE OFRECE APOYO | Chisme No Like Membresias de Chisme No Like youtube.com/channel/UC5qgk9xFZhXjzvCRcZn8KqQ/join ———- EN ESTE SEGMENTO ———- – VERONICA CASTRO HACE UN COMUNICADO LEGAL | LAURA BOZZO A FAVOR Para contacto de patrocinadores u otros negocios: chismenolike@gmail.com #ChismeNoLike #ElisaBeristain #JavierCeriani #Chisme #Farándula #AMásTv #TvAzteca #ChismeDelDía #Espectáculos #Exclusivas #ElChismeEsVida #LaBrújulaDelEspectáculo #veronica #castro #nota #legal #exclusiva #show 2022-10-27T01:41:18Z

Laura Bozzo siempre es muy polémica y están envuelta de manera directa o indirecta en los escándalos, la presentadora de televisión siempre busca dar su punto de vista ante cualquier situación en la opinión pública y en esta oportunidad ha decidido hablar como figura pública y también como abogada para apoyar a Verónica Castro y que se investiguen las acusaciones para darle un alto a las especulaciones que se generan en torno a este escandaloso caso.