Laura Bozzo vive uno de los mayores sustos de su vida ¿Qué le pasó?

Laura Bozzo vivió en México uno de los mayores sustos de la historia. La conductora peruana llegó a temer por su vida y acudió a Instagram, para alertar a sus seguidores para que se cuiden y eviten sufrir lo mismo.

A sus 70 años, la participante más polémica de La Casa de Los Famosos parece no tenerle miedo a prácticamente nada y se lanza a vivir experiencias como si tuviese 20. Sin embargo, el más reciente episodio realmente la afectó y no es para menos. Fue horrible.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

La peruana iba desde la Ciudad de México, donde trabaja en su programa Que pase Laura, en Imagen TV, y La Mesa Caliente de Telemundo, hacia Acapulco cuando fue interceptada por asaltantes. Sus palabras revelan el terror que sufrió.

“Quiero denunciar no sólo lo que me pasó a mí. Fueron varios carros que sufrieron lo mismo ponen llantas en la autopista del sol para causar accidentes 😩que uno pare y a la derecha habían camionetas para asaltar gracias a Dios pudimos seguir con el auto destrozado hasta Chilpancingo fue una pesadilla, pero alertó a mi público han suspendido la seguridad no hay policía y es tierra de nadie en estas fiestas tomen sus precauciones 😩aún ando aterrada pero bien 🙏bendiciones”.

Tristemente, esta situación no es rara ni solo ocurre en México. Se trata de una táctica que muchos criminales aplican en diferentes partes del mundo, incluyendo en el resto de América Latina.

De hecho, la actriz venezolana Mónica Spear murió cuando asaltantes en el interior de Venezuela colocaron obstáculos en la autopista, que les poncharon las llantas del auto en el que se trasladaban. Una vez que se detuvieron, los criminales llegaron a robarles. La artista y su pareja se resistieron por miedo a que le hicieran daño a su hija Maya que iba con ellos y terminaron asesinados.

Laura Bozzo en las fiestas

Afortunadamente, la señorita Laura llegó sin más incidentes a su pent house con vista a la Bahía de Acapulco, pero el susto fue inmenso.

Para agradecer su buena suerte, la conductora peruana ha organizado actividades de caridad y está pidiendo a sus fans que la ayuden. Es una preciosa iniciativa que va a apoyar a 500 familias de escasos recursos a pasar las Navidades en familia con “una rica cena”. Para lograrlo, se recauda dinero para comprar alimentos para una “despensa digna”. Ella explicó el proyecto con sus propias palabras:

“Este es el verdadero sentido de la navidad ♥️invitó a todos mis seguidores a colaborar con esta causa que ayudará a 500 familias con despensas en las zonas más pobres y así tendrán una cena navideña 🥰🥰pueden comunicarse con nosotros y asistir a la entrega con sus hijos llevando juguetes para otros niños que no tienen nada y así entiendan que son privilegiados y sean solidarios 🙏 espero su colaboración bendiciones 🙏”.

Aunque no ha dado información concreta sobre sus planes navideños, los fans consideran que Laura Bozzo se fue a Acapulco para organizar las celebraciones de fin de año. Ojalá que se le sumen sus hijas y su nieto, pero incluso si no pueden, no hay duda de que la conductora estará rodeada de amigos y seres queridos.