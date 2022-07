Laura Bozzo amenaza a Daniella Navarro: Todo por un hombre

Laura Bozzo ha demostrado que es una de las participantes que tiene el respaldo del público dentro del juego, su sincera y explosiva personalidad ha hecho que sea la reina de las redes sociales. Ahora amenaza a su protegida dentro de la competencia tras enterarse de la nominación semanal.

Laura Bozzo no pudo mantener la calma cuando se enteró que se encuentra nominada para salir de la competencia pero esta reacción en cierto modo no fue sorpresiva para la presentadora peruana, debido a que la mayoría de los habitantes estuvieron en contra de los insultos que tuvo contra Ivonne Montero.

Laura Bozzo nominada a eliminación

Laura lideró la lista con 6 votos en su contra por parte de Natalia Alcocer, Toni Costa, Juan Vidal y Nacho Casano pero parece que esta noticia no fue sorpresiva para Bozzo, la cual, siente que Toni Costa es un traicionero y es uno de los responsables de su eliminación, ciertamente Toni voto en contra de Bozzo por la manera comportarse.

¡Todos contra Natalia y Juan en las nominaciones!

Laura Bozzo aseguró que Toni Costa es un traicionero e inmediatamente amenazo a Daniella Navarro a que no tuviera ningún tipo de contacto con el bailarín español o sino ella no le volvería a dirigir la palabra, pues esta reacción fue tan espontánea que Navarro no realizó ningún tipo de comentario y se quedó a la expectativa de lo que va a suceder.

Laura Bozzo hace una fuerte amenaza a Daniella Navarro

Toni Costa no se sintió bien tras estas declaraciones y decidió irse detrás de Laura Bozzo para arreglar la situación pero parece que la postura que ha tomado Costa lo ha vuelto un buen estrategia a tal punto que los habitantes sienten que es una persona traicionera dentro de la competencia. Laura Bozzo no quiere tener ningún tipo de contacto con el cuarto azul y así se lo ha hecho saber a Daniella Navarro a tal punto que la amenazo con no tomarla en cuenta si llegase a tener contacto con algún habitante fuera de su grupo.

Laura Bozzo advierte a Daniella Navarro sobre el fin de su amistad | hoyDía | Telemundo

Dentro de la competencia saben que Laura será salvada por el público, al final, la abogada peruana es una de las figuras más predominantes y los fans conocen muy bien cómo es la personalidad de Bozzo que a través de los años no se ha guardado nada y va de frente y sin rodeos cuando se trata de dar su punto de vista. Pero también hemos visto su lado más humano, creando buenos momentos y mucha felicidad entre todos los habitantes donde cada uno le tiene respeto y estigma a la presentadora peruana.

Las estrategias dentro de la competencia comienza a realizarse de manera individual y ahora son las celebridades que se encuentran dentro de la casa luchando; y dando el todo por el todo para poder llegar a la gran final. Por lo que todo puede suceder en una casa explosiva donde los participantes se encuentran con sed de ganar y ser los vencedores de la competencia más famosa de la televisión hispana. Todo por llevarse 200 mil dólares a casa.