Este fue el sorprendente regalo que le hizo Kimberly Flores a Edwin Luna

Febrero fue el mes perfecto para celebrar el día del Amor y la Amistad, la pareja conformada por la artista guatemalteca Kimberly Flores y el cantante mexicano Edwin Luna, han pasado por muchos altibajos en su relación pero ellos decidieron regalarse una noche inolvidable.

La modelo Kimberly Flores siempre ha dejado claro que su amor con su esposo sobrepasa cualquier problema, es por eso, que ella le regaló una noche de pasión. La modelo adornó una habitación con globos, flores y velas para ser de ese encuentro muy especial.





El pasado día de los enamorados cupido hizo de las suyas para que Kimberly Flores le preparará una sorpresa a su esposo, ante las cámaras de “Hoy Día” Flores decoró su habitación con globos rojos y de corazón, también podemos observar como la modelo elige un conjunto de lencería color rojo para la inolvidable ocasión.

Ve la entrevista completa aquí

la modelo Kimberly Flores le comentó al conductor, Quique Usales, en qué momento se enamoró del reconocido cantante mexicano, Edwin Luna. Ambos actualmente tienen cinco años de relación.A su vez, el cantante también disfrutó la sorpresa y comentó que él quedó flechado desde la primera vez que vio a la modelo “ Me conquistó desde la primera vez que la vi por la seguridad que ella tiene en su ojos en su mirada”. Aseguró el cantante.

“Gracias por estos cinco años, años en los que he aprendido mucho, que nos ha costado altas y bajas pero siempre estamos de la mano, sé que Dios no me pudo poner mejor persona en el camino”. comentó Luna.





Mientras Kimberly Flores terminaba los preparativos de su sorpresa aprovechó para contar qué fue lo que la conquistó y en qué momento se sintió enamorada de Edwin Luna, pudimos descubrir que fue la ‘humildad’ del vocalista lo que hizo que le robara el corazón a la modelo guatemalteca, ella reveló que aunque no fue amor a primera vista, después de platicar con él en su primera cita supo que era diferente.

Recordemos que kimberly participó en la pasada edición de “La Casa de Los Famosos” donde despertó todas las alarmas, debido a su supuesto acercamiento con el actor Roberto Romano, lo que hizo que su esposo conversara con la artista y ella decidió abandonar la competencia debido problemas familiares.

Kimberly Flores abandona “La Casa de Los Famosos”





Su esposo Edwin Luna, se presentó hasta la casa donde se llevaba a cabo la grabación del reality, debido a una situación familiar, por lo que hizo que Flores tomara la decisión de salir de la competencia. Para ese momento, el hijo mayor de la pareja estaba afectado, dentro del programa había rumores de una supuesta relación de Flores con Roberto Romano.





Aunque todo esto fue aclarado, los artistas decidieron afianzar su relación, dejar las cosas en el pasado y replantearse seguir construyendo su amor junto a su familia. Flores también aclaró que no volvería a estar en un reality de este formato debido a lo que implica tener una familia.