Julia Gama y Lewis Mendoza: víctimas de la depresión

Cada vez disfrutamos de los momentos más íntimos de las celebridades y en esta oportunidad fueron los artistas, Julia Gama y Lewis Mendoza, los cuales abrieron su corazón y confesaron que han sido víctimas de la depresión, pero ¿Que confesaron las celebridades?

La salud mental es un tema importante y que en algún punto de nuestras vidas nos toca ser consciente de nuestro sentimientos para poder canalizarnos y drenarlos, pese a todo lo que vemos de las celebridades la reina de belleza, Julia Gama, aprovechó la oportunidad para confesar que ha sido víctima de la depresión y su compañero Lewis Mendoza también comentó la dura situación por la que ha atravesado.

Julia Gama confiesa que fue víctima de la depresión

Julia Gama es reconocida en el mundo del entretenimiento por haberse coronado como Miss Brasil y representar a su país en el Miss Universo, pero ella confesó que atravesó un gran cuadro de depresión cuando era adolescente y esto también se vio reflejado en los momentos más importante de su carrera .“En mis momentos de gloria era mis momentos que más estaba deprimida” fueron las fuertes declaraciones de Gama, en el año 2014 ella se coronó como Miss Mundo Brasil, fue en el año 2020 que se corona como Miss Brasil y su nombre resuena en el escenario del Miss Universo 2021 obteniendo el título de virreina universal.

Estás conversaciones reflejan el lado más humano de las celebridades, la depresión cuya enfermedad mental afecta tanto física y mentalmente nuestro modo de sentir y de pensar, y se refleja en el lado mas vulnerable de nuestras vidas. Por su parte, Lewis Mendoza comentó un suceso similar que vivió cuando se alejó de su madre y emprendió un viaje a la independencia emocional.

Lewis Mendoza confiesa que creció sin su padre

Lewis Mendoza conocido por su participación del reality de Telemundo “Por amor o por dinero”, reveló que se crío sin su padre, y narro el lado más guerrero de su mamá, la cual pese a cualquier circunstancia siempre le mostró la mejor cara del optimismo, pero esto no fue suficiente para que se sintiera triste y deprimido cuando se mudó a los Estados Unidos. “Prácticamente tú eres en torno a lo que has vivido y todo lo que has pasado”, fueron las palabras de Mendoza al recordar esta escena del pasado que lo ha hecho más fuerte. “No juzgues al árbol por las raíces sino por el fruto”. De esta manera terminó la sentida plática Mendoza al ser un reflejo de los millones de televidentes que se sienten conectados con sus palabras.

Tanto Julia como Lewis es un reflejo de uno de los momentos más difícil que atraviesa el ser humano, pero ellos tan decidido hablar de su pasado de la mejor manera para crear consciencia y de esa manera prestarle mucha atención a nuestros sentimientos y emociones.