Julia Gama: lo que tienes que saber

Julia Gama es la décima quinta concursante que ingresa a La Casa de Los Famosos, ella es conocida en el mundo de la belleza por quedar como segunda finalista en el Miss Universo, ahora su nombre estará presente en la televisión hispana cuando descubriremos cómo será su verdadera convivencia y estrategia dentro de la competencia más famosa de Telemundo.

Julia Gama sorprende a través de sus redes sociales por sus fotografías naturales, su exposición en el mundo de la televisión se dará con La Casa de Los Famosos, como ella aseguró en su presentación oficial, no tiene ninguna estrategia para ganar, solo quiere ser una mujer real, no lo que estamos acostumbrado a ver en una reina de belleza.

Julia Gama: datos sobre su vida

Julia Weissheimer Werlang Gama nació en 1993 en Porto Alegre, Brasil. Gama Celebra su cumpleaños el 18 de mayo, actualmente tiene 28 años. Tiene la nacionalidad brasileña y proviene de una etnia mixta. Asimismo, asistió a la Universidad Federal de Ro Grande do Sul para cursar la carrera de ingeniería química, es apasionada a los deportes practicando en su adolescencia voleibol, judo y boxeo.

Su paso por los concursos de belleza

Su pasó por los concursos de belleza se dio en el año 2014 cuando Julia representó a su país en el Miss Mundo. El espectáculo final se celebró el 14 de diciembre de 2014 en Londres, después de haber sido una de las primeras favoritas de la competición, Julia se ubicó entre las 11 semifinalistas principales. Posteriormente, Julia fue nombrada Miss Brasil 2020, la organización tomó la decisión de otorgarle la corona sin competencia debido a la pandemia de COVID-19, como ganadora de Miss Brasil 2020, Gama representó a su pais en la 69a edición del certamen de Miss Universo 2020 celebrado en el Seminole Hard Rock Hotel Casino de Hollywood, Florida, Estados Unidos. Gama obtuvo el segundo lugar de la competencia.

Una mujer preparada

Julia Gama es una mujer con mucha preparación, ella domina cinco idiomas, inglés, portugués, español, mandarín y alemán, es una manera de conectarse con las culturas. Gama es apasionada del intercambio a través de la lengua, pero su gran pasión por el idioma español se dio a través de las música de Shakira, desde muy pequeña tuvo afinidad con el español y decidió aprenderlo por su cuenta. Pues lo que muchos no conocen, Julia vivió en China y aquí estaba desarrollando una carrera como actriz, ella quería derribar las barreras y logró ganarse un puesto dentro el mundo del entretenimiento en el continente asiático.

Su labor filantrópica

La brasileña ha sido vocera de grandes compañías, tras portar la banda de Miss Brasil, Gama participó en una campaña contra la lepra. Además de ser embajadora de la lucha contra la enfermedad de Hansen. Julia durante su paso por el concurso Miss Universo resaltó las bondades económicas de su país natal, su traje típico fue un homenaje a la mano obra brasileña, la modelo utilizó el algodón como la representación de la fuerza económica de su país.