Juan Vidal insinúa que Niurka Marcos le fue infiel ¿Qué dijo?

Juan Vidal ha insinuado que Niurka Marcos le fue infiel durante un video que publicó en su cuenta de Instagram. Eso, a pesar de que el actor dominicano había jurado y perjurado que no hablaría mal de nadie, ni daría más declaraciones de lo que pasó entre ellos.

Sin embargo, no se pudo resistir y su publicación se transformó en un nuevo capítulo de la saga de amor y desamor de la pareja que nació en la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”.

Juan Vidal intentó ser un caballero con Niurka Marcos

A pesar de que Niurka Marcos le ha dicho hasta del mal del que se va a morir y lo ha insultado de todas las formas posibles, Juan Vidal apenas rompió su silencio la semana pasada para decir en una entrevista en “La Mesa Caliente”, que fue la cubana la que terminó la relación por un desacuerdo sobre la velocidad con la que llevaban su romance.

“Yo no vine acá a hablar mal de nadie. La gente que hable, ella que diga todo lo que quiera.. Yo simplemente lo que digo es que ahorita le voy a poner un stop a las relaciones. Me voy a enfocar en mi trabajo, en mi hija, en mis cosas. La relación que ella quería o quiere es muy diferente a la que yo pretendía que iba a tener con ella”, expresó Vidal en “La Mesa Caliente”.

Juan Vidal se con indirectas contra Niurka

Sin embargo, el actor, quien está filmando una película en la República Dominicana parece haberse inspirado en Adamari López que usa los audios de Reels y TikTok para lanzar dardos envenenados a su ex Toni Costa.

Lo cierto es que Juan Vidal subió a su cuenta de Instagram un video en el que decía: “esto va para todo el que me sigue. Señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír. No extraño a nadie, no estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie, nunca me han pegado los cuernos. Bueno, los cuernos sí, pero lo otro no”.

Es difícil creerle que no estaba lanzando indirectas cuando se ven las etiquetas con las que acompañó el video en la parte del texto: “¡Aclarando algo, pero salió mal hahahaha! #humor #comedy #México #RepublicaDominicana #PuertoRico #Cuba #Venezuela #Perú #USA #NewYork”.

La respuesta de Niurka Marcos a Juan Vidal

Los fans de los actores y de “La Casa de Los Famosos” están ávidos de la respuesta que están convencidos que vendrá de parte de Niurka Marcos, quien es famosa por devolver todas las críticas con palabras mucho peores.

De hecho le alertaron a Juan Vidal que debe prepararse para la reacción de su ex, que le aseguraron que será lapidaria.