Conoce a Juan Vidal ¿Qué tal es como “roommate”?

Juan Vidal es un reconocido actor que inició su carrera como modelo y participó en concursos de belleza masculina, ahora dice presente en la segunda temporada de La Casa de Los Famosos y de esa manera queremos que conozcas más acerca de su personalidad.

Aunque Juan nació en República Dominicana sus grandes pasos en la actuación los dio en México, donde ha participado en múltiples melodrama donde no solo podemos disfrutar de su talento sino también de un físico inconfundible, Juan es todo un galán de la pantalla chica.

La ficha del “roommate”

Para conocer un poco de como será la convivencia de Juan Vidal con las otras 16 celebridades, él reveló que es muy servicial porque le gusta atender a la gente y así hacer equipo, como debilidades comentó que necesita dormir y comer o sino se siente pesado, sus mejor fortaleza es ayudar, pues veremos a un Juan Vidal muy humano y amigable dentro de la competencia.

Por su parte, Juan vidal se considera mañanero, es decir que le gusta despertarse temprano, le gusta ser pacificador entre los problemas y también duerme desnudo, el galán confesó que es meloso y otras más cosas. Estará dispuesto Juan a encontrar el amor dentro del reality de Telemundo. Poco a poco vamos revelando mucho más de la personalidad de las celebridades dentro de la gran competencia, pues esperamos que exista muchas alianzas dentro de la casa más famosa de la televisión hispana.

La Casa de los Famosos: Juan Vidal no es un superhombre | Telemundo Entretenimiento

El actor también reveló que se siente ser un “sex symbol” pues además de confesar que es un feminista y defiende el hecho de que podamos tener defectos. “No es cómodo, de repente te puedes cohibir, si me dejas hablar me conoces más y se va ese prototipo del super macho, el super hombres, no somos súper hombres, todos tenemos miles de defectos y miles de vulnerabilidades, no somos ese “thor” esa estatua… por dentro hay un niño, un papá, un hermano, hay alguien que sufre y que ha tenido que luchar en la vida”.

Hasta el momento son ocho las celebridades confirmadas para esta nueva edición de La Casa de Los Famosos, ahora hay cuatro galanes que ingresan a enamorar a todos dentro de la competencia entre ellos se encuentran Luis “Potro” Caballero, Nacho Casano, Salvador Zerboni y Juan Vidal.

La Casa De Los Famosos 2 | Telemundo

La Casa de los Famosos es una competencia tipo reality de Telemundo donde los televidentes serán testigos del dinamismo de convivencia entre 16 famosas personalidades de diferentes orígenes, antecedentes, temperamentos, actitudes y generaciones. Conducida por Héctor Sandarti al lado de Jimena Gállego, La Casa de los Famosos cuenta con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos que capturarán cada espacio de la estructura, las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiéndole a la audiencia descubrir la humanidad detrás de estos famosos. Dispuestos a cualquier cosa, darán todo por ganar el voto del público y llegar a ser el último sobreviviente en la casa que se coronará como el ganador de los $200.000 dólares.