Juan Osorio habla sobre infidelidad vivida con Niurka Marcos

Una de las relaciones más polémicas de la televisión fue la historia de amor entre Juan Osorio y Niurka Marcos, ambos vivieron juntos la época dorada de su carrera, pero todo parece haberse fracturado cuando la vedette cubana empezó a salir Bobby Larios mientras Osorio atravesaba un momento muy duro en su vida debido a todas las críticas originadas en la relación por la infidelidad que estaba viviendo, pero ¿Qué dijo Juan Osorio sobre toda esta situación?





En una entrevista exclusiva con Inés Moreno , Juan Osorio habló sobre la polémica relación que mantuvo con su ex pareja Niurka Marcos, cuando grababan una novela, la cubana sostenía un romance con Bobby Larios, una situación que desató millones de comentarios.

El productor narra que un día Bobby Larios llegó a su oficina pidiendo una oportunidad. Al verlo tan mal económicamente, él lo ayudó y comenzó a crearle una imagen adecuada para la televisión. “Él llegó a mi oficina, un chavo muy mal económicamente, no tenía ni para un… pero así somos todos, pero como yo no me olvido de mis raíces y sé que yo en algún día llegué a la puerta y necesité, pues yo le abrí la puerta”, comentó el productor de Televisa.

Pese a todos los rumores Juan Osorio, jamás lo trató mal. Sin embargo, pese a su ayuda, lo traicionó con Niurka. Algo que le provocó “coraje e impotencia”. “Sentí coraje, impotencia, pero siempre tuve en mi mente que yo no podía decir nada porque mi hijo iba a crecer e iban a decirle a tu padre ‘mira lo que tu padre dijo de tu madre’. Entonces siempre me puse el candado en la boca y siempre traté de actuar con toda la caballerosidad”, comentó.

Lo más difícil de esta situación eran las burlas que recibía el producto mexicano, pues tras revelarse la infidelidad Lo nombraban “el cornudo”, pero también “lo ayudó” para tener “atención” de mujeres. Esto también porque Niurka había ventilado varias intimidades.“Fue bien chistoso, pasaban y decían: ‘Ahí va el cornudo’, pero también había mujeres que me preguntaban que si era cierto lo que decía Niurka, y por ahí hasta me ayudó mucho, pero bueno”, añadió.

Este hecho ya ha quedado en en pasado pues Niurka y Juan tienen un hijo en común, Emiliano, y la relación que mantienen por el bienestar de la familia es muy buena, según dijo el productor, ahora esta en buenos términos con Niurka, pero no volvería a tener algo con ella, pues arruinarían lo que hoy tienen. Haciendo referencia de todo este episodio es capítulo cerrado en sus vidas y han dejado a un lado sus diferencias y ambos mantienen una excelente relación.