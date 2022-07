Juan Osorio da consejo a Juan Vidal sobre Niurka Marcos

El romance entre la vedette cubana Niurka Marcos, de 54 años, y el actor dominicano Juan Vidal, de 45 años, sigue dando de qué hablar. Esta vez fue Juan Osorio quien se refirió a la pareja que surgió al interior del encierro del reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos”.

El productor mexicano, de 65 años, fue interceptado por el reportero Edén Dorantes de televisa para consultarle sobre qué opina del romance entre su ex esposo y madre de su hijo, y el actor, quien es ex pareja de la también actriz Cinthya Klitbo.

“Ojalá, de verdad, le deseo de todo corazón a Niurka que tenga una pareja que la valore. Que se den cuenta que ese ser humano sin el marco de la vedette, de la mujer escándalo, de verdad ella tiene unos grandes sentimientos. Es una gran mamá”, señaló Juan Osorio sobre la actriz cubana en declaraciones citadas por Univisión.

Y es que todo indica que el productor atraviesa por un tan buen momento junto a la actriz Eva Daniela, con quien mantiene una relación amorosa desde el año pasado, que desea que su ex esposa también pueda disfrutar de las bondades del amor con una buena persona.

“Le deseo que le vaya bien por una razón: como sea, en esta vida no puedes estar solo. Hay que tener alguien que te apoye, que vea por ti, que te apapache. Lo estoy viviendo y es lo mismo que le deseo a ella, que tenga este privilegio”, recalcó, tras dejar claro que tiene la mejor de las opiniones del actor Juan Vidal.

Respecto a las acusaciones que ha hecho Cinthya Klitbo sobre Juan Vidal, donde afirmó que el actor actuaba de manera machista con ella y sacó ventaja económica a su costa, Osorio se mostró confiado en que Niurka no se dejaría pasar a llevar y le aconsejó al actor que por ningún motivo la trate de manera machista si quiere conservar el amor de la cubana.

“Conozco a Juan, es un hombre trabajador, que a mí nunca me falló, profesional, lo que le pedía como actor me lo daba. Creo, por respeto a no hacer hincapié en esos comentarios [dichos de Cinthy Klitbo]. Niurka es una gran mujer y sabe perfectamente poner los límites y que no se le ocurra hacer eso [ser machista] porque lo va a mandar a la chingada directito. Niurka no se presta para eso”, aclaró, dejando claro que conoce bien a su ex mujer.

Finalmente, el productor no escatimó en elogios hacia Niurka, de quien se separó de manera poco amigable tras acusarla de haberle sido infiel con el actor Bobby Larios. Pero, ambos supieron limar asperezas con el tiempo y hoy Osorio solo siente admiración por la actriz.

“Lo que le admiro es que es una mujer guerrera, peleonera, con carácter”, afirmó Osorio.